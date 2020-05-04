Бабич: Зрелищным посткарантинный футбол точно не будет

Наставник "Мариуполя" Александр Бабич рассказал, чаем он занимается на карантине, а также обрисовал реалии "посткарантинного" футбола.

- Чем Вы занимаетесь в настоящее время?

- Просматриваю матчи - как предыдущие, так и наших возможных соперников. Мы же не знаем, когда возобновится сезон, не знаем, с чего возьмем старт - с матча в УПЛ или в Кубке Украины. Так что я готовлюсь к обоим соперникам... О личном, то не буду оригинальным: это время - возможность побыть с семьей. Был очень рад приехать в Одессу: здесь у нас домик, есть возможность подстричь газон, положить мангал... Смотрю фильмы, слушаю музыку, читаю - среди последних книг очень понравилась "Пошумим" Юргена Клоппа.

- Если карантин отменят 12 мая, значит, матчи возобновятся в лучшем случае в последних числах этого месяца. А значит - два с половиной месяца без футбола. Это уникальный момент, такого у нас не было, наверное, от 1940-х. Каким же будет этот "посткарантинный" футбол?

- Он точно не будет зрелищный. Физическое состояние игроки на каком-то уровне поддерживают, а вот игровое - это нереально. Лично я больше всего переживаю за здоровье подопечных: такой длительный период без соответствующей работы создает предпосылки для травм. За время до возобновления матчей надо будет формировать подготовку. Плюс к тому, график завершения сезона будет очень плотный, и это создает дополнительные трудности при планировании тренировочного процесса...