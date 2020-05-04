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Гельзин: Олимпик болезненно переживает паузу. Экономические проблемы есть не только в нашем клубе.
В Олимпике не все гладко
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о возобновлении сезона УПЛ.
- Вы вообще за какое продолжение ситуации: завершить чемпионат на этом этапе или доигрывать?
– Мы за то, чтобы доиграть чемпионат. За спортивный принцип. Но если карантин продлится дальше, то когда же играть уже будем? Будут ли послабления? Надо спросить у минздрава, мы на пике этой болезни или уже на снижении. Не от нас, не от премьер-лиги это все зависит.
- Как "Олимпик" переживает эту вынужденную паузу?
– Болезненно. Экономические проблемы есть не только в нашем клубе. Чем дальше в лес, тем больше дров.