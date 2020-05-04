Гельзин: Олимпик болезненно переживает паузу. Экономические проблемы есть не только в нашем клубе.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о возобновлении сезона УПЛ.

- Вы вообще за какое продолжение ситуации: завершить чемпионат на этом этапе или доигрывать?

– Мы за то, чтобы доиграть чемпионат. За спортивный принцип. Но если карантин продлится дальше, то когда же играть уже будем? Будут ли послабления? Надо спросить у минздрава, мы на пике этой болезни или уже на снижении. Не от нас, не от премьер-лиги это все зависит.

- Как "Олимпик" переживает эту вынужденную паузу?

– Болезненно. Экономические проблемы есть не только в нашем клубе. Чем дальше в лес, тем больше дров.