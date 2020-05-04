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Кравченко: Селезнев в Днепре-1? Мы не потянем его финансовые запросы
Семья останется голодной
Полузащитник "Днепра-1" Сергей Кравченко оценил шансы перехода в днепровский клуб украинского форварда "Бурасаспора" Евгения Селезнева.
"Если Селезнев будет нужен клубу и тренеру, то почему бы и нет. Но мы финансовые запросы его не потянем. Хотя он говорил, что деньги ему не важны, главное — побить рекорд.
Посмотрим, может, он в "Рух" поедет. Селя – бомбардир, но пока он играет в Турции. Смотрю, он держит себя в форме. Но не мне решать", – сказал Кравченко в эфире инстаграма Романа Бебеха.
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Источник:Sport Arena
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