Кравченко: Селезнев в Днепре-1? Мы не потянем его финансовые запросы

Полузащитник "Днепра-1" Сергей Кравченко оценил шансы перехода в днепровский клуб украинского форварда "Бурасаспора" Евгения Селезнева.

"Если Селезнев будет нужен клубу и тренеру, то почему бы и нет. Но мы финансовые запросы его не потянем. Хотя он говорил, что деньги ему не важны, главное — побить рекорд.

Посмотрим, может, он в "Рух" поедет. Селя – бомбардир, но пока он играет в Турции. Смотрю, он держит себя в форме. Но не мне решать", – сказал Кравченко в эфире инстаграма Романа Бебеха.