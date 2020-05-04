Директор Александрии: Восемь клубов Первой лиги проходят аттестацию. Значит, они готовы играть в УПЛ

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев поделился мнением о расширении УПЛ до 14 клубов.

"Не могу говорить о том, могут ли клубы Первой лиги играть в УПЛ или не могут. Никто, кроме владельцев этих клубов, не знает – готовы ли они к расширению УПЛ и к поднятию в классе или нет? Надо, чтобы сами владельцы оценивали эту ситуацию.

Насколько я знаю, восемь клубов Первой лиги проходят аттестацию в УПЛ. Значит, они готовы. Поэтому не вижу сути об этом говорить", – сказал Китаев.

Ранее сообщалось о том, что заявки на аттестацию в УПЛ подали "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист-1925" и "Черноморец".