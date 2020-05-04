Бурбас: Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас рассказал о том, какие варианты с доигровкой сезона в двух городах рассматривает руководство Лиги.

"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценные арены.

С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет – доигрывать во Львове. Альтернатива – Днепр", – написал Бурбас.