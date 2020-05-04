  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бурбас: Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бурбас: Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве есть три полноценных арены

Бурбас: Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве
Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас рассказал о том, какие варианты с доигровкой сезона в двух городах рассматривает руководство Лиги.

"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценные арены.

С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет – доигрывать во Львове. Альтернатива – Днепр", – написал Бурбас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...