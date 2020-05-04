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Кополовец: Грозный – хороший и прогрессивный коуч, но с фобией или комплексом
Поиск обмана
Экс-игрок "Говерлы" Михаил Кополовец, который выступал в команде 2013 года, вспомнил сотрудничество того времени с главным тренером Вячеславом Грозным.
Михаил признает, что у него работа с Грозным не сложилась. После матча с "Карпатами" того сезона главному тренеру не понравилось то, что вместо раздевалки Кополовец пошел к болельщикам львовской команды.
За это 10 игр он меня в заявку не брал. А что для меня "Карпаты" и кто для меня он? Куча людей кричат: "Миша!". Я подошел, поклонился им, поблагодарил. Я на том львовском стадионе, с теми болельщиками стал тем, кем я есть!
Для меня Львов - также родной город. Как и болельщики. Поэтому я им и кланялся, потому что это лучшие моменты моей жизни. Я бы еще 10 раз поклонился львовским болельщикам, пусть Грозный меня и на 100 игр исключает из заявки, но через себя я бы не переступил.
Михаил Кополовец дал оценку работе Грозного в "Говерле".
Он как тренер был очень хороший, прогрессивный наставник. Но тогда начались комбинации, махинации, агентики, футболистики ...У него есть какая-то фобия, комплекс, мол его постоянно кто-то обманывает, сдает игры. Может сначала стоит в себе покопаться?