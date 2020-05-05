Игрок Карпат рассказал о самоизоляции в Беларуси

Кирилл Кириленка, 19-летний белорусский полузащитник львовских "Карпат", на время карантина вернулся в свою страну, где карантин в футболе так и не объявили.

- Какова ситуация в Беларуси с коронавирусом?

- Если посмотреть на статистику, то она не радует, но одновременно государство не паникует в этом вопросе, все пытаются жить по привычным ритмом. Правда, людей на улице меньше и в учреждениях никого нет. Сейчас каждый гражданин лично выбирает нужна ли ему самоизоляция.

- Матчи местного чемпионата проходят в плановом режиме, следишь за ними и кого поддерживаешь?

- Часто матче чемпионата Беларуси не просматриваю, но моя симпатия принадлежит брестскому "Динамо". Этот клуб немало дал мне в жизни, за что я ему благодарен.

- Чем занимаешься дома? Почему уделяешь больше времени?

- На самом деле занятий много, можно себе придумать все что угодно. Недавно вот забор красил (улыбается). В целом же, наверное, как и многие другие футболисты смотрю фильмы, днем ​​выполняю задачи, которые нам посылает тренерский штаб, а вечером завершаю свою программу прогулкой.

- Насколько тяжело будет возвращаться в рабочий режим?

- Безусловно, провести без футбола два месяца очень трудно, прежде всего морально. Бывают моменты, когда становится уже невыносимо, ведь ты на протяжении длительного времени находишься без тренировок, команды и игровой практики. С другой стороны, проводим много времени со своими близкими дома. Сейчас, когда такая непростая ситуация, особенно чувствуешь, что такое настоящие ценности жизни.

- С кем из игроков "Карпат" находишься на постоянной связи?

- На самом деле у нас в этом плане все очень удобно, ведь есть одна общая беседа в социальных сетях, где мы обсуждаем все рабочие и другие моменты, поэтому со всеми футболистами поддерживаю тесный контакт.