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Молодежь Динамо на карантине выполняет динамические приседания и отжимания в движении

Премьер-лига
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Как раз должен был возвращаться к тренировкам в общей группе

Молодежь Динамо на карантине выполняет динамические приседания и отжимания в движении
Новина українською

Нападающий молодежных команд "Динамо" U-19 и U-21 Владислав Ванат рассказал, как проводит время на карантине.

- Хочется уже поскорее начать играть в футбол. Пауза затянулась, уже почти два месяца не играем и полноценно не тренируемся, поэтому очень соскучились все.

- Как проходит твой день на карантине?

- Ежедневно утром у нас онлайн-тренировка, которая длится минут 45 и в которой участвует вся команда. Затем, в течение дня, катаюсь на велосипеде или иду с друзьями играть в теннис-бол - конечно же, соблюдая все нормы безопасности.

- Какие основные упражнения выполняете во время онлайн-тренировки?

- В основном это динамические приседания, отжимания в движении. В общем, много разных упражнений, которые тренер по физподготовке дежурит, чтобы разнообразить занятия.

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- Футболисты основной команды ежедневно сообщают о своем состоянии врачам. У вас так же?

- Да. Ежедневно в 11 утра должны отписаться в группе, которая была создана в Viber, о своей температуре, чтобы все было под контролем врачей.

- На сборах в начале февраля ты получил травму голеностопа. Сейчас уже все в порядке?

- Да, уже ничего не беспокоит. Можно сказать, карантин не позволил мне вернуться в общую группу после травмы - именно на следующий день после его объявления я должен был уже полноценно тренироваться. Но все разъехались по домам, и пришлось продолжать заниматься индивидуально.

- Как считаешь, много времени понадобится, чтобы набрать форму перед возобновлением сезона?

- Думаю, недели две, как минимум, нужно будет для подготовки. И это мы не наберем оптимальные кондиции, а процентов на 70. Но в любом случае хочется уже играть в футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Динамо

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