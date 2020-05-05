Калитвинцев: Половина Волгограда болела за киевское Динамо

52-летний тренер, хавбек "Динамо" 1994-1999 годов Юрий Калитвинцев рассказал о своем переходе на костылях в киевский клуб из одноименного московского.

- Вы выступали за 7 клубов: волгоградский "Ротор", ростовский СКА, московское "Динамо", нижегородский "Локомотив", киевское "Динамо", турецкий "Трабзонспор" и киевский ЦСКА. По Вашему мнению, где показывали лучший футбол и где было приятнее всего играть?

- Для меня первой любовью в футболе был "Ротор": я вырос в Волгограде, с детства болел за эту команду, всегда мечтал ее играть, боготворил всех игроков.

Когда попал туда, там было здорово! Московское "Динамо" для меня стало шагом на высший, не узнанный ранее, уровень: еврокубки, борьба за медали. Перед тем в Ростове я, можно сказать, заматерел, а в Нижнем Новгороде получил необходимую игровую практику, которую не мог иметь в московском "Динамо" Константина Бескова.

- Можете еще раз рассказать перипетии перехода из Нижнего Новгорода в Киев и роль в этом событии Григория Суркиса?

- У меня была сложная травма. Когда Григорий Михайлович позвонил, я его предупредил, что на костылях, и он ответил: "Впервые приглашаю футболиста в таком состоянии".

На самом деле у меня были предложения - например, от других московских клубов - «Торпедо», «Локомотива», ЦСКА. А президент «Динамо» Николай Толстых предлагал продлить контракт.

Однако я решил переехать в Киев. Опять-таки, еще в детстве "Динамо" для меня было второй любимой командой после "Ротора" (хотя я тогда даже не мечтал о таком уровне), вообще в те времена половина Волгограда болела за киевский клуб ...Когда прошли годы, я разговаривал об этом с Григорием Михайловичем и сказал ему: рад, что оправдал доверие, и очень благодарен за то, что он поверил в меня и дал возможность сыграть в таком большом клубе, как "Динамо" (Киев).