Вербич играет в сквош, у него есть любимые теннисист и команда NBA

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о любимых спортсменах вне футбола.

- Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?

- Часто смотрю турниры по теннису, а также баскетбольные матчи. В основном, конечно, NBA, но не только. Например, был в киевском Дворце спорта на матче "Киевбаскета".

- Во что, кроме футбола, играл сам когда-нибудь? Какие виды спорта пробовал?

- Много что - большой теннис, баскетбол, гандбол, сквош ...Я спортивный человек (улыбается).

- Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

- Моя любимая баскетбольная команда - "Даллас Маверикс". Соответственно баскетболист - словенец Лука Дончич, который играет за "Маверикс". Любимый теннисист - Новак Джокович.

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Нет, профессионально ничем, только футбол.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Очень поразили матчи NBA и NHL, которые я посетил во время поездки в Нью-Йорк во время отпуска. Что касается тенниса, запомнился матч Мюррей - Джокович в Катаре.