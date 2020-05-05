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Вербич играет в сквош, у него есть любимые теннисист и команда NBA
Наиболее памятным считает матч в Катаре
Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о любимых спортсменах вне футбола.
- Какими видами спорта интересуешься кроме футбола?
- Часто смотрю турниры по теннису, а также баскетбольные матчи. В основном, конечно, NBA, но не только. Например, был в киевском Дворце спорта на матче "Киевбаскета".
- Во что, кроме футбола, играл сам когда-нибудь? Какие виды спорта пробовал?
- Много что - большой теннис, баскетбол, гандбол, сквош ...Я спортивный человек (улыбается).
- Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?
- Моя любимая баскетбольная команда - "Даллас Маверикс". Соответственно баскетболист - словенец Лука Дончич, который играет за "Маверикс". Любимый теннисист - Новак Джокович.
- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?
- Нет, профессионально ничем, только футбол.
- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?
- Очень поразили матчи NBA и NHL, которые я посетил во время поездки в Нью-Йорк во время отпуска. Что касается тенниса, запомнился матч Мюррей - Джокович в Катаре.
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