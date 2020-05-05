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Караваев и Мораес пошли изучать биологию, а Бурда с Исмаили и Пятовым устроили руханку

Премьер-лига
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Уроки онлайн от футболистов

Караваев и Мораес пошли изучать биологию, а Бурда с Исмаили и Пятовым устроили руханку
Новина українською

Звезды сборной Украины, "Шахтера" и "Динамо", стали приглашенными гостями на уроках Всеукраинской школы онлайн.

Конечно, большинство футболистов, Андрей Пятов, Никита Бурда, Исмаили Гонсалвис, Николай Матвиенко и Денис Бойко пошли на "руханку".

А вот Александр Караваев и Жуниор Мораес не испугались и посидели на уроке биологии для 6 класса. Обоим пришлось отвечать на вопросы учительницы.

Урок с Никитой Бурдой и Исмаили

Урок с Андреем Пятовым

Урок с Денисом Бойко и Николаем Матвиенко

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В статье: Андрей Пятов Денис Бойко Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораес Николай Матвиенко
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