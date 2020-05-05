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Караваев и Мораес пошли изучать биологию, а Бурда с Исмаили и Пятовым устроили руханку
Уроки онлайн от футболистов
Звезды сборной Украины, "Шахтера" и "Динамо", стали приглашенными гостями на уроках Всеукраинской школы онлайн.
Конечно, большинство футболистов, Андрей Пятов, Никита Бурда, Исмаили Гонсалвис, Николай Матвиенко и Денис Бойко пошли на "руханку".
А вот Александр Караваев и Жуниор Мораес не испугались и посидели на уроке биологии для 6 класса. Обоим пришлось отвечать на вопросы учительницы.
Урок с Никитой Бурдой и Исмаили
Урок с Андреем Пятовым
Урок с Денисом Бойко и Николаем Матвиенко
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Источник:Ютуб-канал Міністерства освіти і науки
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