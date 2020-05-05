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Назовите тренеров-иностранцев, работавших в Чемпионате Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(2 голосов)

45 фамилий

Назовите тренеров-иностранцев, работавших в Чемпионате Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает развлекать читателей квизами. На этот раз мы предлагаем вам вспомнить тренеров с иностранными паспортами, работавших в чемпионате Украины с момента провозглашения Независимости. Чтобы назвать 45 специалистов, у вас есть восемь минут. В левой колонке найдете подсказку - страну, откуда приехал тренер, и украинские клубы, с которыми он работал. Только фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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avangardo (Lviv)
05.05.2020 в 15:12
26, ті голандці з метадону крутилися в голові, але не згадав.імя Ко, а от прізвище правильно не згадав
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ramon4ik (Киев)
05.05.2020 в 14:54
Всего лишь 17) ещё примерно 15 не смог вспомнить, а остальных даже не знал))
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