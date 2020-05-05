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Назовите тренеров-иностранцев, работавших в Чемпионате Украины. КВИЗ
45 фамилий
UA-Футбол продолжает развлекать читателей квизами. На этот раз мы предлагаем вам вспомнить тренеров с иностранными паспортами, работавших в чемпионате Украины с момента провозглашения Независимости. Чтобы назвать 45 специалистов, у вас есть восемь минут. В левой колонке найдете подсказку - страну, откуда приехал тренер, и украинские клубы, с которыми он работал. Только фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языках.
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Комментарии (2)
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avangardo (Lviv)
05.05.2020 в 15:12
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ramon4ik (Киев)
05.05.2020 в 14:54
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