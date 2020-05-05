Назовите тренеров-иностранцев, работавших в Чемпионате Украины. КВИЗ

UA-Футбол продолжает развлекать читателей квизами. На этот раз мы предлагаем вам вспомнить тренеров с иностранными паспортами, работавших в чемпионате Украины с момента провозглашения Независимости. Чтобы назвать 45 специалистов, у вас есть восемь минут. В левой колонке найдете подсказку - страну, откуда приехал тренер, и украинские клубы, с которыми он работал. Только фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском языках.