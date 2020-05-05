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Десна выступила с предложением доиграть чемпионат УПЛ в одном городе

Премьер-лига
(3 голосов)

Предлагают Киев

Десна выступила с предложением доиграть чемпионат УПЛ в одном городе
Новина українською

Футбольный клуб "Десна" обратился с открытым письмом к УПЛ с предложением доиграть чемпионат Украины в Киеве.

Руководство черниговцев считает, что таким образом можно будет избежать зависимости от длительных переездов и перелетов. Такие изменения позволят уплотнить календарь чемпионата и располагать хорошей инфраструктурой.

В частности столичные арены НСК "Олимпийский", "Динамо" имени Валерия Лобановского и "Оболонь" сертифицированы для принятия матчей высшего национального уровня.

Как еще один аргумент, руководство черниговцев отмечает, что при пустых трибунах нивелируется фактор своего поля.

В достаточно сжатые сроки значительно проще и экономически целесообразнее обеспечить качественный санитарный контроль за здоровьем всех участников матчей на 3 аренах, чем на вдвое большем количестве стадионов.

Письмо подписано директором ООО СФК "Десна" Игорем Ушаруком.

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По этому же поводу высказался и Владимир Левин, президент "Десны".

Учитывая ограниченное количество времени игр в условиях три через три, и формат самого турнира, уверены, что матчи должны проходить в одном городе.

Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для 6 клубов, также как и в Запорожье, Александрие.

А вот Киев идеальное для этого место - есть сертифицированные стадионы, хватает тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути 3 команды из 6 уже в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо").

Также важный фактор - трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна. Ну и главный аргумент - безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей: пойдут ли им на пользу постоянные переезды?

Не важно, это самолет, автобус или поезд. Поэтому давайте сделаем все правильно - надо учитывать все факторы и доиграть чемпионат в одном городе при одинаковых условиях.

Десна выступила с предложением доиграть чемпионат УПЛ в одном городе - изображение 1

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Владимир Левин карантин
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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
05.05.2020 в 16:57
Лучшее решение в данной ситуации
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0
0
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 15:00
В двух городах. В одном городе. Вообще не надо
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+1
-2
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Инспектор ( )
05.05.2020 в 14:56
2,1,0
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0
0
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Fata Morgana (Запорожье)
05.05.2020 в 14:59
1,9,5,5!
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+1
0


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