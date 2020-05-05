Десна выступила с предложением доиграть чемпионат УПЛ в одном городе

Футбольный клуб "Десна" обратился с открытым письмом к УПЛ с предложением доиграть чемпионат Украины в Киеве.

Руководство черниговцев считает, что таким образом можно будет избежать зависимости от длительных переездов и перелетов. Такие изменения позволят уплотнить календарь чемпионата и располагать хорошей инфраструктурой.

В частности столичные арены НСК "Олимпийский", "Динамо" имени Валерия Лобановского и "Оболонь" сертифицированы для принятия матчей высшего национального уровня.

Как еще один аргумент, руководство черниговцев отмечает, что при пустых трибунах нивелируется фактор своего поля.

В достаточно сжатые сроки значительно проще и экономически целесообразнее обеспечить качественный санитарный контроль за здоровьем всех участников матчей на 3 аренах, чем на вдвое большем количестве стадионов.

Письмо подписано директором ООО СФК "Десна" Игорем Ушаруком.

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По этому же поводу высказался и Владимир Левин, президент "Десны".