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Десна выступила с предложением доиграть чемпионат УПЛ в одном городе
Предлагают Киев
Футбольный клуб "Десна" обратился с открытым письмом к УПЛ с предложением доиграть чемпионат Украины в Киеве.
Руководство черниговцев считает, что таким образом можно будет избежать зависимости от длительных переездов и перелетов. Такие изменения позволят уплотнить календарь чемпионата и располагать хорошей инфраструктурой.
В частности столичные арены НСК "Олимпийский", "Динамо" имени Валерия Лобановского и "Оболонь" сертифицированы для принятия матчей высшего национального уровня.
Как еще один аргумент, руководство черниговцев отмечает, что при пустых трибунах нивелируется фактор своего поля.
В достаточно сжатые сроки значительно проще и экономически целесообразнее обеспечить качественный санитарный контроль за здоровьем всех участников матчей на 3 аренах, чем на вдвое большем количестве стадионов.
Письмо подписано директором ООО СФК "Десна" Игорем Ушаруком.
По этому же поводу высказался и Владимир Левин, президент "Десны".
Учитывая ограниченное количество времени игр в условиях три через три, и формат самого турнира, уверены, что матчи должны проходить в одном городе.
Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для 6 клубов, также как и в Запорожье, Александрие.
А вот Киев идеальное для этого место - есть сертифицированные стадионы, хватает тренировочных баз и полей. И, к тому же, по сути 3 команды из 6 уже в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо").
Также важный фактор - трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна. Ну и главный аргумент - безопасность игроков, тренеров и официальных лиц матчей: пойдут ли им на пользу постоянные переезды?
Не важно, это самолет, автобус или поезд. Поэтому давайте сделаем все правильно - надо учитывать все факторы и доиграть чемпионат в одном городе при одинаковых условиях.
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