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Ультрас Динамо обратились к фанатскому движению Украины по делу Стерненка

Премьер-лига
(13 голосов)

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Ультрас Динамо обратились к фанатскому движению Украины по делу Стерненка
Новина українською

Ультрас "Динамо" WBC выступили с заявлением по делу общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко.

В заявлении, в частности, говорится о том, что ультрас внимательно следят за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненка.

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Если антиукраинские силы попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!

Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!

25-летний Сергей Стерненко был участником Революции Достоинства, возглавлял Евромайдан Одессы, впоследствии областную организацию "Правого сектора". Был борцом против украинофобии, коррупции и незаконных застроек в городе.

В течение 2018 года в феврале, а затем дважды в мае, на Стерненка совершено три покушения, два последних были с использованием оружия.

Во время третьего нападения Сергей в пределах самозащиты нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Сам Стерненко в результате столкновения получил сотрясение мозга и тяжелое ножевое ранение руки.

Несмотря на очевидную самозащиту, полиция открыла производство против Стерненка. Весной 2020-го сразу после назначения расследования активизировала новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О ее личной заинтересованности в деле Стерненка заявлял и Виктор Трепак, тогда заместитель генпрокурора.

Вчера, 4 мая, Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. Однако день допроса предназначен прошлым временем - 21 апреля.

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В статье: Одесса Ультрас Динамо
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Комментарии (2)
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Arsenals (Днепр)
05.05.2020 в 16:24
плюс! підтримаю!!!!!
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+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.05.2020 в 15:53
Киев за Стерненко!
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+4
-3


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