Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заре исполнилось 97 лет
Луганский клуб празднует День рождения
Сегодня, 5 мая, луганская "Заря" празднует свой День рождения.
Именно в этот день 97 лет назад (в 1923 году) при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской "Зари".
На протяжении своей истории клуб выступал под названиями "Металлист", "Дзержинец", "Трудовые резервы" и "Заря-МАЛС". Наивысшим достижением команды в истории стал титул чемпиона СССР 1972 года. Дважды в 1974 и 1975 годах "Заря" играла в финалах Кубка СССР, кроме того клуб трижды получал титул чемпиона УССР.
Высшим достижением луганского клуба в элитном чемпионате Украины является бронза в сезоне УПЛ 2016/2017. В сезоне 2015/2016 луганчане играли в финале Кубка Украины.
Команда также по разу выиграла Первую и Вторую лиги Украины.
Луганской «Заре» 97 лет! А у нас сегодня День рождения и мы все рады принять поздравления! Сегодня «Заре» исполняется 97 лет! Именно в этот день, 5 мая, при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской «Зари». Все эти годы мы играем для вас, уважаемые болельщики! Переживаем вместе минуты побед и поражений, принимаем участие в чемпионатах и кубках. И вместе откроем ещё много горизонтов и покорим много футбольных вершин! Футбольный клуб «Заря» Луганск #football#zorya#zoryaluhansk