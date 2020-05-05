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Заре исполнилось 97 лет

Премьер-лига
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Луганский клуб празднует День рождения

Заре исполнилось 97 лет
Новина українською

Сегодня, 5 мая, луганская "Заря" празднует свой День рождения.

Именно в этот день 97 лет назад (в 1923 году) при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской "Зари".

На протяжении своей истории клуб выступал под названиями "Металлист", "Дзержинец", "Трудовые резервы" и "Заря-МАЛС". Наивысшим достижением команды в истории стал титул чемпиона СССР 1972 года. Дважды в 1974 и 1975 годах "Заря" играла в финалах Кубка СССР, кроме того клуб трижды получал титул чемпиона УССР.

Высшим достижением луганского клуба в элитном чемпионате Украины является бронза в сезоне УПЛ 2016/2017. В сезоне 2015/2016 луганчане играли в финале Кубка Украины.

Команда также по разу выиграла Первую и Вторую лиги Украины.

Луганской «Заре» 97 лет! А у нас сегодня День рождения и мы все рады принять поздравления! Сегодня «Заре» исполняется 97 лет! Именно в этот день, 5 мая, при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской «Зари». Все эти годы мы играем для вас, уважаемые болельщики! Переживаем вместе минуты побед и поражений, принимаем участие в чемпионатах и кубках. И вместе откроем ещё много горизонтов и покорим много футбольных вершин! Футбольный клуб «Заря» Луганск #football#zorya#zoryaluhansk

Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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