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Луческу: Для меня самым сложным соперником в Украине был Семин

Премьер-лига
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Мирча Михайлович уважает Юр Палыча

Луческу: Для меня самым сложным соперником в Украине был Семин
Новина українською

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном уходе Юрия Семина из московского "Локомотива", вспомнив при этом противостояние с российским специалистом в чемпионате Украины.

"Семин очень хорошо работал в "Локомотиве“, но все тренеры со временем уходят. Хотя, думаю, Семин уйдет из клуба, только если сам захочет этого.

За 12 лет работы в Украине именно он был для меня самым сложным соперником, когда тренировал киевское "Динамо“. Отношусь к нему с большим уважением", — сказал Луческу.

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В статье: Юрий Семин Мирча Луческу Локомотив (Москва) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport24

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