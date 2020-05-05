Луческу: Для меня самым сложным соперником в Украине был Семин

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном уходе Юрия Семина из московского "Локомотива", вспомнив при этом противостояние с российским специалистом в чемпионате Украины.

"Семин очень хорошо работал в "Локомотиве“, но все тренеры со временем уходят. Хотя, думаю, Семин уйдет из клуба, только если сам захочет этого.

За 12 лет работы в Украине именно он был для меня самым сложным соперником, когда тренировал киевское "Динамо“. Отношусь к нему с большим уважением", — сказал Луческу.