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Сидклей: Уровень конкуренции в Украине несравним с Бразилией

Премьер-лига
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У СиДи в Бразилии дела также идут не очень хорошо

Сидклей: Уровень конкуренции в Украине несравним с Бразилией
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сидклей, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", рассказал о своем переходе и адаптации в бразильском клубе.

"В "Динамо" я долго не играл, и это помешало мне быстро набрать форму здесь, в Бразилии. Кроме того, в Украине играют только один раз в неделю, и уровень конкуренции — несравним с Бразилией.

Но теперь я чувствую себя очень хорошо и готов помочь команде и радовать болельщиков. Моя самая большая мотивация — выигрывать титулы со своей командой", — сказал Сидклей в комментарии Sportbuzz.

Напомним, что Сидклей перешел в "Коринтианс" в январе этого года (сыграв с того момента два матча в кубке Либертадорес), а его аренда рассчитана до конца года.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей Коринтианс (Сан-Паулу)
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