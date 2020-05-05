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Санин: Клубы Первой Лиги говорят, что готовы к УПЛ. Но не получим ли мы очередной мыльный пузырь?

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь настаивает, что экономическая составляющая должна стоять во главе угла

Санин: Клубы Первой Лиги говорят, что готовы к УПЛ. Но не получим ли мы очередной мыльный пузырь?
Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин поделился мнением о расширении УПЛ до 14 команд в условиях кризиса и коронавируса.

"Пока рано об этом говорить. Руководители клубов Первой лиги говорят, что они готовы к УПЛ. Но так ли это? Пандемия и вызванный ею кризис продолжаются. И кто может прогнозировать какой будет экономическая ситуация в Украине (а соответственно и в клубах) через месяц или два?

Не получим ли мы еще одну команду-однодневку, мыльный пузырь, который через полгода-год лопнет? Подобных примеров в истории нашего футбола, к сожалению, было много.

В первую очередь, я считаю, что лига должна развиваться эволюционным, а не революционным путем. Можно, вооружившись красивыми лозунгами о популяризации футбола в регионах, расширить УПЛ и до 16-20 команд? Но что нам даст эта гонка за количеством, получим ли мы качественный продукт?

Поэтому, прежде чем расширять лигу, функционеры УАФ и УПЛ должны детально проработать этот вопрос. Необходимо проанализировать экономический базис этих клубов. Не секрет, что бюджеты клубов УПЛ и ПФЛ — это разные весовые категории. Не будем забывать о дополнительной нагрузке в виде молодежной и юношеской команд. Готовы ли президенты клубов-претендентов к увеличению бюджета?

Второй момент — это уровень инфраструктуры. И это ведь не только стадионы, требования к которым в УПЛ высоки. Но и тренировочные базы, поля. Есть ли в этих населенных пунктах отели, способные принять гостевые команды, судей, представителей УАФ и УПЛ, болельщиков других команд?

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В данном вопросе необходимо учитывать мнение и телевидения. Смогут ли телеканалы сделать качественный продукт, который будет интересен не только болельщикам этих команд, но и простому обывателю?

Еще один важный момент — это болельщицкая база. Необходимо понять, что лига получит от расширения: еще один стадион с пустыми трибунами, либо команду со своей изюминкой и болельщиками?

Вопросов, как видим, много. И только получив на них ответы, можно принять решение о расширении лиги", – сказал Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
05.05.2020 в 22:40
Нагадаю, що в 90ті ми жили бідніше і бюджети клубів були менші, але в УПЛ було 16 команд і тільки одного разу зменшили до 14... І, як не дивно, відвідуваність матчів була краща, аніж зараз!
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Просто Квашин (Харьков)
05.05.2020 в 22:28
Этот козломордый намекает на то, что Ахметов должен владеть всеми клубами кроме ДИНАМО ???
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