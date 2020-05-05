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Деньги, болельщики и спортивный принцип - Мариуполь не хочет доигрывать сезон во Львове

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики азовцев также вряд ли поддержат такую инициативу

Деньги, болельщики и спортивный принцип - Мариуполь не хочет доигрывать сезон во Львове
Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал идею проводить оставшиеся матчи второй шестерки УПЛ в одном городе.

"В СМИ появилась информация о том, что вторая шестерка может доиграть чемпионат во Львове. Мы однозначно против такого варианта. Во-первых, это противоречит спортивному принципу, согласно которому команды должны находится в равных условиях — в таком случае два клуба получат преимущество.

Во-вторых, где будут базироваться команды в межигровой цикл? Учитывая плотный календарь (у нас еще и Кубок) и логистику, "Мариуполь" вынужден будет остаться во Львове на месяц-полтора (у остальных клубов также возникнет подобная дилемма).

Это создаст огромные трудности для полноценного тренировочного процесса, восстановления после матчей. Психологически футболистам будет очень трудно такой большой период времени находится вне дома, без семьи.

Наконец, немаловажный вопрос – кто будет платить за проживание в отелях, аренду тренировочных полей и стадиона? Это дополнительные расходы, которые не все могут себе позволить в нынешние не самые легкие времена.

Мы считаем, что в данном вопросе нужно найти компромисс. Если доигрывать чемпионат в одном городе, то необходимо создать для всех клубов одинаковые условия", – сказал Санин.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 00:21
шахтьор не хочет, а этот попугай озвучивает
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
06.05.2020 в 00:21
Ай я яй... И где местные сумашедшие? Мариуполь против предложения ШД! Как это?! Рушится картина мира их больных голов! Одноклеточные, _ля.
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-1


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