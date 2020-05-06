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Шаран: К идее доиграть первую шестерку в Киеве отношусь негативно

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожанам играть в Киеве все матчи неудобно

Шаран: К идее доиграть первую шестерку в Киеве отношусь негативно
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал информацию о том, что "Динамо", "Шахтер" и "Колос" предложили провести оставшиеся девять туров УПЛ в "чемпионской группе" в Киеве.

"Однозначной позиции по этому вопросу у "Александрии" пока что нет, потому что мы не обговаривали эту тему с президентом клуба. Читал об этой инициативе "Динамо", "Шахтера" и "Колоса" в прессе. 7 мая планируется заседание УПЛ по вопросу чемпионата. Будем ждать, какие будут его итоги.

Пока же со своей точки зрения могу сказать, что к такой идее отношусь негативно. Могу понять "Динамо", "Шахтер" и "Колос". Они базируются в Киеве. "Десне" тоже из Чернигова добираться в столицу недалеко и удобно. Но как быть нам и "Заре"? Ездить на каждый матч в Киев или жить там?

Пока же могу сказать, что мы в любом случае предварительно планируем 11 мая собраться, а 12 мая возобновить тренировочный процесс. При этом перед этим весь коллектив будет протестирован на коронавирус", — отметил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия коронавирус
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
06.05.2020 в 00:59
Прийдётся кому то пойти на уступки. В сложившейся ситуации угодить всем будет невозможно. Играть же постоянно по разным городам с переездами и перелётами, в данной ситуации будет невозможно практически.
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