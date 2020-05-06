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Президент ПФЛ: Без рукопожатий, обменов вымпелами и с персональной бутылкой воды
Матч без зрителей
Сергей Макаров, президент ПФЛ, рассказал о том, какие изменения будут внесены в протокол матчей Первой и Второй лиг после восстановления соревнований.
- Как будет выглядеть футбол новой эпохи? Футболисты будут играть в привычной форме или, возможно, мы увидим кадры из постапокалиптических фильмов с костюмами химзащиты и масками?
- Надеюсь, что к костюмам химзащиты не дойдет. Хотя мне сложно представить даже футболиста в маске. Не будет построений команд в подтрибунных туннелях, не будет рукопожатий и обменов вымпелами или футболками. Каждый футболист должен быть обеспечен персональной бутылкой воды. А вот журналистов без масок не пустят на пресс-конференцию, поэтому готовьте "экипировку".
- Как будет выглядеть недельный цикл команд? Заезды на карантин, сдача тестов будут обязательными условиями?
- Думаю, что карантин на время доигрывания будет хорошей идеей. Естественно, условием допуска к матчу будет «свежий» отрицательный тест на Covid-19.
- Тесты, как мы уже понимаем, дорогие импортные и не очень дорогие наши. Но, в любом случае, это же дополнительные расходы. Кто их понесет?
- Мы общаемся с УАФ, просим помощи для клубов в этом вопросе. Окончательное решение еще не принято. Пока клубам приходится рассчитывать на себя.
- Что говорят в ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу самой процедуры проведения «карантинных» матчей? Кто будет допускаться на стадионы? Как будет выглядеть новый футбол в плане логистики, размещения по посадочным местам?
- На стадионы допускаться ограниченный круг людей. По сути, это будут только те, без кого невозможно проведение матча - футболисты, тренеры, официальные лица, сотрудники стадиона и сопутствующих служб, журналисты.
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