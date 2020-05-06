Президент ПФЛ: Без рукопожатий, обменов вымпелами и с персональной бутылкой воды

Сергей Макаров, президент ПФЛ, рассказал о том, какие изменения будут внесены в протокол матчей Первой и Второй лиг после восстановления соревнований.

- Как будет выглядеть футбол новой эпохи? Футболисты будут играть в привычной форме или, возможно, мы увидим кадры из постапокалиптических фильмов с костюмами химзащиты и масками?

- Надеюсь, что к костюмам химзащиты не дойдет. Хотя мне сложно представить даже футболиста в маске. Не будет построений команд в подтрибунных туннелях, не будет рукопожатий и обменов вымпелами или футболками. Каждый футболист должен быть обеспечен персональной бутылкой воды. А вот журналистов без масок не пустят на пресс-конференцию, поэтому готовьте "экипировку".

- Как будет выглядеть недельный цикл команд? Заезды на карантин, сдача тестов будут обязательными условиями?

- Думаю, что карантин на время доигрывания будет хорошей идеей. Естественно, условием допуска к матчу будет «свежий» отрицательный тест на Covid-19.

- Тесты, как мы уже понимаем, дорогие импортные и не очень дорогие наши. Но, в любом случае, это же дополнительные расходы. Кто их понесет?

- Мы общаемся с УАФ, просим помощи для клубов в этом вопросе. Окончательное решение еще не принято. Пока клубам приходится рассчитывать на себя.

- Что говорят в ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу самой процедуры проведения «карантинных» матчей? Кто будет допускаться на стадионы? Как будет выглядеть новый футбол в плане логистики, размещения по посадочным местам?

- На стадионы допускаться ограниченный круг людей. По сути, это будут только те, без кого невозможно проведение матча - футболисты, тренеры, официальные лица, сотрудники стадиона и сопутствующих служб, журналисты.