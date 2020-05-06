Хет-трик Саленко и вечный рекорд. 30 лет назад Динамо уничтожило Локомотив в финале Кубка

История футбола СССР насчитывает 51 розыгрыш Кубка. Рекордсменом по победам в турнире является московский "Спартак", который выиграл десять трофеев. Однако киевское "Динамо" отстало лишь на один титул.

Последний "Динамо" выиграло 30 лет назад - второго мая 1990. И этот матч знаковый не только для киевлян, но и для всей истории турнира, ведь никогда преимущество одной из команд не была (и уже не будет) таким подавляющим.

На пути к финалу команда Лобановского прошла "Кайрат", "Динамо" из Тбилиси (ответный матч не состоялся, поскольку Грузия вышла из советской федерации футбола), "Металлист" и московский ЦСКА. Параллельным курсом шел "Локомотив". В статусе команды Высшей лиги железнодорожник одолели "Кривбасс" и "Жальгирис", но в сезоне 1990 года они уже играли как представители Первой лиги. Это не помешало им обыграть московские "Торпедо" и "Динамо".

Понятно, что "Динамо" перед финалом считалось явным фаворитом, но вряд ли кто-то ожидал, что поединок закончится с таким счетом. После первого тайма на табло горели цифры 3:0 в пользу киевлян. Пропущенный в начале второго тайма гол с пенальти заставил киевлян снова заиграть в полную силу. Как следствие, в ворота соперника влетело еще три мяча. Хет-триком отметился Олег Саленко, переход которого в "Динамо" из "Зенита" за год до этого сопровождался громким скандалом. Еще по голу добавили Михайличенко, Рац и Литовченко, последнему удался особенно эффектный удар с угла штрафной в дальнюю девятку. 6:1 в итоге, до того момента крупнейшим в финалах был счет 5:2, когда в 1937-м московское "Динамо" обыграло "Динамо" из Тбилиси.

К слову, в том же 1990-м году "Динамо" оформило дубль, положив в Кубок золотые награды чемпионата.

Кубок СССР 1990. Финал

2 мая 1990 Москва. Центральный стадион, 15000 зрителей

"Динамо" - "Локомотив" 6:1

Голы: Михайличенко 19, Рац, 30 Саленко 43, 65, 90, Литовченко 71

"Динамо": Чанов - Шматоваленко, Цвейба, Кузнецов, Демьяненко (Лужный 87), Рац, Михайличенко (Баль 87), Литовченко, Саленко, Протасов, Заяц (Ковалец 51)

Тренер: Валерий Лобановский