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Хавбек Зари: Если бы с Эспаньолом встретились в середине сезона, была бы другая игра
О месте "Зари" в Бундеслиге
№ 80 "Зари", атакующий полузащитник Владлен Юрченко, рассказал в программе #залишайсязФутболом, каким бы было место луганчан в чемпионате Германии, где он в свое время выступал за "Байер".
Владлен считает, что луганчане точно выступали бы в первой Бундеслиге.
"Заря" сейчас играет в такой футбол, что даже в Германии мало команд его исповедуют, разве первые 5-6 играют в атакующий футбол.
Мы бы показали, что можем составить конкуренцию в Бундеслиге. Разумеется, может бы не были в первой десятке команд, но конкуренцию составили бы хорошую.
Также Юрченко спросили о случае, если "Заря" займет второе место в УПЛ, насколько реально пройти квалификацию Лиги чемпионов в случае попадания среднего жребия.
Сейчас еще рано говорить, но если так произойдет, то игры с "Эспаньолом" в Лиге Европы, домашняя и первый тайм на выезде, показали, что команда могла бы составить конкуренцию хорошим клубам.
Притом мы тогда имели мало времени на подготовку. Я думаю, если бы мы встретились с "Эспаньолом" уже в середине сезона, была бы другая игра - можно спокойно проходить такие же команды.
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