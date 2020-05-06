Хавбек Зари: Если бы с Эспаньолом встретились в середине сезона, была бы другая игра

№ 80 "Зари", атакующий полузащитник Владлен Юрченко, рассказал в программе #залишайсязФутболом, каким бы было место луганчан в чемпионате Германии, где он в свое время выступал за "Байер".

Владлен считает, что луганчане точно выступали бы в первой Бундеслиге.

"Заря" сейчас играет в такой футбол, что даже в Германии мало команд его исповедуют, разве первые 5-6 играют в атакующий футбол. Мы бы показали, что можем составить конкуренцию в Бундеслиге. Разумеется, может бы не были в первой десятке команд, но конкуренцию составили бы хорошую.

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Также Юрченко спросили о случае, если "Заря" займет второе место в УПЛ, насколько реально пройти квалификацию Лиги чемпионов в случае попадания среднего жребия.