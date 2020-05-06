Цыганык: Организовать встречу инвесторов Карпат нереально - у каждого есть финансовые претензии

Тележурналист, ведущий Профутбол Игорь Цыганык заявил, что встреча между двумя инвесторами "Карпат", Петром Дыминским и Игорем Коломойским, невозможна.

Дело в напряженных отношениях между обоими.

Там настолько глубоко сложные отношения, что организовать встречу инвесторов практически нереально. Чтобы организовать встречу, надо найти какой-то контакт. А у каждого из них есть претензии друг к другу. На том любой разговор заканчивается, потому что каждый будет выставлять претензии.

Чтобы встретились два инвестора, надо, чтобы те претензии были закрыты. Но там, насколько я понимаю, дело в деньгах. И претензии не могут быть закрыты. Потому что все равно друг другу будут говорить: "Ты меня кинул". Никаких договоренностей быть не может. Я не верю в то, что они встретятся - никогда больше.