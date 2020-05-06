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Цыганык: Организовать встречу инвесторов Карпат нереально - у каждого есть финансовые претензии
Коломойский и Дыминский
Тележурналист, ведущий Профутбол Игорь Цыганык заявил, что встреча между двумя инвесторами "Карпат", Петром Дыминским и Игорем Коломойским, невозможна.
Дело в напряженных отношениях между обоими.
Там настолько глубоко сложные отношения, что организовать встречу инвесторов практически нереально. Чтобы организовать встречу, надо найти какой-то контакт. А у каждого из них есть претензии друг к другу. На том любой разговор заканчивается, потому что каждый будет выставлять претензии.
Чтобы встретились два инвестора, надо, чтобы те претензии были закрыты. Но там, насколько я понимаю, дело в деньгах. И претензии не могут быть закрыты. Потому что все равно друг другу будут говорить: "Ты меня кинул". Никаких договоренностей быть не может. Я не верю в то, что они встретятся - никогда больше.
У инвестора, обладающего управляющей частью клуба, Петра Дыминского, по словам Цыганыка, нет желания вкладывать деньги в "Карпаты".
В то же время, несмотря на заявления о передаче клуба в собственность городу, этого не произойдет.
"Карпаты" когда-то говорили, что если им не дадут участок, то они принесут печать в городской совет. Чего же не занесли? Несите! Я сижу и жду, может занесут? И мэр города (Андрей Садовый, - ред.) играет непонятную роль, хочет быть хорошим и там, и сям. Каждый выдерживает паузу и не хочет брать обязательство.
Этот проект будет тонуть, "Металлист" тонул, "Днепр" тонул, тонут "Карпаты". Клуб должен был умереть год назад, Гудыма должен быд его похоронить. Оттянули еще на год. Ничего не изменилось, ни один, ни другой (Коломойский и Дыминский, - ред.) ближе друг к другу не стали.