Хавбек Динамо дружит с гонщиком Lamborghini и считает себя хорошим гандболистом

Датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился своими спортивными пристрастиями вне футбола.

- Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?

- Я внимательно слежу за Формулой-1, очень люблю этот вид спорта. В общем мне нравятся гонки - кроме Формулы-1 смотрю MotoGP (шоссейно-кольцевые мотогонки).

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- Люблю играть в теннис, а кроме того, могу сказать, что я хороший гандболист (улыбается). Но повторюсь, моя страсть - это гоночный спорт, поэтому, конечно, я много занимаюсь им. У меня есть три гоночных карта и я люблю проводить время на треке.

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- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- Мои кумиры всех времен - это Михаэль Шумахер в Формуле-1 и Валентино Росси в MotoGP. Также мне нравится Магнуссен в Формуле-1 - он не только мой соотечественник, но и блестящий гонщик.

- Занимался в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Думаю, у меня было очень много увлечений (смеется). Я занимался многими видами спорта, но футбол всегда был главным.

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- К сожалению, мне не удавалось посетить заезды Формулы-1, ведь график сезона не дает возможности поехать на Гран-при. Но я был на многих других гонках в Дании, потому что один из моих хороших друзей - прекрасный гонщик. Сейчас он выступает за команду Lamborghini и надеется добиться успеха в гонке 24 Hours of Le Mans.