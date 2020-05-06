Спасали клуб. Рафаилов о 2014-м: Могли того же дня разбежаться, но никто ничего не заплатил бы

Бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов вспомнил 2014-й год, когда из-за оккупации российскими войсками украинского Луганска клубу пришлось перебраться в Запорожье.

Бывший главный менеджер клуба выразил благодарность футболистам, с которыми работал, и работникам "Зари".

Все вместе этот период безденежья выдержали. Приходилось брать много денег в долг, удалось рассчитаться почти со всеми.

Хотя не могли в этот период платить футболистам премии из-за долгов. Я им говорил: "Можем сегодня разбежаться, но 100%, что вам никто ничего не заплатит".

А можем вместе работать и постепенно рассчитываться за те долги, которые были у клуба. Это были большие суммы, но фактически все удалось выплатить.