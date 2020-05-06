Хавбек Шахтера увлекся "стретчингом" и изучением португальского

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон рассказал о здоровье, продлении сезона, возвращении на поле и изучении португальского

- Манор, в Украине второй месяц карантина. Как проводишь это время?

- Как и все, нахожусь дома. Смотрю фильмы и сериалы, играю в FIFA, тренируюсь один или два раза в день, чтобы оставаться в форме, общаюсь с семьей и друзьями.

- Чего тебе не хватает больше: общения с партнерами или тренировок на поле и матчей?

- Больше всего скучаю по матчам. Сначала была зимний перерыв, затем я травмировался, далее - коронавирус и карантин. Очень соскучился по футболу. Не могу дождаться момента, когда мы с партнерами по команде сможем тренироваться и снова выходить на поле. Надеюсь, сможем закончить чемпионат. Конечно, здоровье превыше всего, но я хотел бы, чтобы поединки продолжались. Играть придется, скорее всего, без болельщиков, но другого пути нет.

Читайте также Стало известно, когда на поле вернется Манор Соломон

- Как изменилась твоя жизнь на карантине? Например, Давид Хочолава учится играть на фортепиано. Или овладел ты что-то новое?

- Я самостоятельно изучаю португальский, а еще делаю несколько упражнений на растяжку (стретчинг), которых обычно не выполнял.

- Говорят, в Израиле жесткий карантин, но он дает результат - низкий уровень заболеваемости.

- Ситуация в Израиле сегодня замечательная. Действительно, карантин был строгим: почти все в течение нескольких недель оставались дома, только ограниченное количество людей ходило на работу. И пока итог положительный. В общем нормальная жизнь начинает возвращаться, много чего вновь открывается.

- Болельщики соскучились по футболу и по команде. Что хочешь им передать?

- Желаю болельщикам "Шахтера" здоровья! Сейчас сложная ситуация для всех, но я верю в то, что мы вскоре увидимся на стадионе. Очень ждем момента, когда снова сможем играть и радовать их!