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Юрченко: У Динамо и Шахтера в Киеве есть базы для восстановления, а нас туда кто-то пустит?

Премьер-лига
(1 голосов)

Об идее доигрыша чемпионата в одном городе

Юрченко: У Динамо и Шахтера в Киеве есть базы для восстановления, а нас туда кто-то пустит?
Новина українською

Владлен Юрченко, полузащитник "Зари", высказался о возможности доиграть чемпионат УПЛ, 9 его туров, верхней "шестерки" в Киеве.

Владлен отметил, что команде об этом еще никто не говорил, но он лично относится к такой идее негативно.

Другое дело, если с аэропортами будет проблема. Но или мы играем все в равных условиях, продолжаем дальше, или из-за карантина не можем нормально играть - и тогда надо заканчивать УПЛ.

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Потому что одни будут в Киеве у себя дома, а нам или ехать, или быть непонятно где, тренироваться непонятно где.

У нас в Запорожье есть условия для восстановления, все для того, чтобы играли и тренировались. У "Динамо" и "Шахтера" в Киеве есть свои базы для восстановления, а нас туда кто-то пустит? Конечно, нет.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Владлен Юрченко карантин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
06.05.2020 в 14:06
Динамовцы, как радушные хозяева, пустят на базу игроков Зари, а сами переедут в гостиницу и будут там стоя, как боевые лошади, восстанавливаться после игр...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 14:50
Динамівці не волали "пуйло, пріді!", як дехто, й не домовлялися з бандитами при захопленні СБУ в Донецьку 6.04.14. Тому мають повне право грати й тренуватися вдома.
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ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
06.05.2020 в 15:12
Ти хоч сам розумієшь, шо ти верзеш ? Через таких як ти в нас і не має єдиної країни.
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Hugo64 (PARIS)
06.05.2020 в 13:32
вот вот вот-- и для кого создают условия а жиь ещё где то надо и плюс еда другое-- ДА ОТДАЙТЕ ВЫ УЖЕ ВТОРОЕ МЕСТО ДК и пусть остальные команды разыгрывают 3 без ДК им ставит В-тоесть выиграш
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