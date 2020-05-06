Юрченко: У Динамо и Шахтера в Киеве есть базы для восстановления, а нас туда кто-то пустит?

Владлен Юрченко, полузащитник "Зари", высказался о возможности доиграть чемпионат УПЛ, 9 его туров, верхней "шестерки" в Киеве.

Владлен отметил, что команде об этом еще никто не говорил, но он лично относится к такой идее негативно.

Другое дело, если с аэропортами будет проблема. Но или мы играем все в равных условиях, продолжаем дальше, или из-за карантина не можем нормально играть - и тогда надо заканчивать УПЛ.

Потому что одни будут в Киеве у себя дома, а нам или ехать, или быть непонятно где, тренироваться непонятно где.

У нас в Запорожье есть условия для восстановления, все для того, чтобы играли и тренировались. У "Динамо" и "Шахтера" в Киеве есть свои базы для восстановления, а нас туда кто-то пустит? Конечно, нет.