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Смалийчук собрал команду для работы в УПЛ и составляет схему для украинских клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Как зарабатывать на футболе

Смалийчук собрал команду для работы в УПЛ и составляет схему для украинских клубов
Новина українською

Футбольный бизнесмен Олег Смалийчук, кандидат в президенты УПЛ от ФК "Карпаты", сообщил о серьезности своих намерений.

Он передал привет хейтерам, которые считают, что его кампания является обычной пиар-акцией.

Нет, это не правда. Скажу больше: люди, которые хотя бы раз вели со мной бизнес, знают, что между популизмом, объективами камер и намерением заработать деньги по-тихому я всегда выберу второй вариант.

Я нацелен серьезно, уверен, что при честной борьбе и отсутствии кулуарщины я - тот человек, который предложит президентам клубов модель, при которой можно зарабатывать деньги даже на украинском футболе.

Олег Смалийчук сообщил, что собрал команду единомышленников - "избирательный штаб".

Это молодые прогрессивные люди, со знанием 2-3 и более иностранных языков. Вместе мы прорабатываем тонны литературы, мегабайты информации, изучаем опыт других лиг, не только футбольных. И стараемся найти схему, которая могла бы быть применена в украинском футболе, понять каждую деталь, на которой футбольный клуб мог бы зарабатывать деньги.

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В статье: Олег Смалийчук ТаТоТаке президент УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 14:20
Все правильно сделал !!! Но я не согласен с тем, что на куратора Первой лиги он планирует назначить Людовика ХII и палаты № 5 ....
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