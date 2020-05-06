Смалийчук собрал команду для работы в УПЛ и составляет схему для украинских клубов

Футбольный бизнесмен Олег Смалийчук, кандидат в президенты УПЛ от ФК "Карпаты", сообщил о серьезности своих намерений.

Он передал привет хейтерам, которые считают, что его кампания является обычной пиар-акцией.

Нет, это не правда. Скажу больше: люди, которые хотя бы раз вели со мной бизнес, знают, что между популизмом, объективами камер и намерением заработать деньги по-тихому я всегда выберу второй вариант.

Я нацелен серьезно, уверен, что при честной борьбе и отсутствии кулуарщины я - тот человек, который предложит президентам клубов модель, при которой можно зарабатывать деньги даже на украинском футболе.