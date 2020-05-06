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Смалийчук собрал команду для работы в УПЛ и составляет схему для украинских клубов
Как зарабатывать на футболе
Футбольный бизнесмен Олег Смалийчук, кандидат в президенты УПЛ от ФК "Карпаты", сообщил о серьезности своих намерений.
Он передал привет хейтерам, которые считают, что его кампания является обычной пиар-акцией.
Нет, это не правда. Скажу больше: люди, которые хотя бы раз вели со мной бизнес, знают, что между популизмом, объективами камер и намерением заработать деньги по-тихому я всегда выберу второй вариант.
Я нацелен серьезно, уверен, что при честной борьбе и отсутствии кулуарщины я - тот человек, который предложит президентам клубов модель, при которой можно зарабатывать деньги даже на украинском футболе.
Олег Смалийчук сообщил, что собрал команду единомышленников - "избирательный штаб".
Это молодые прогрессивные люди, со знанием 2-3 и более иностранных языков. Вместе мы прорабатываем тонны литературы, мегабайты информации, изучаем опыт других лиг, не только футбольных. И стараемся найти схему, которая могла бы быть применена в украинском футболе, понять каждую деталь, на которой футбольный клуб мог бы зарабатывать деньги.