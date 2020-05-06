Бабич рассказал о проблемах со спаррингами, возобновлении УПЛ и выходе Мариуполя из карантина

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал планы и готовность приазовской команды к возобновлению чемпионата Украины.

- Наконец, постановлением Правительства, после 11-го мая клубы УПЛ могут проводить полноценные тренировки. Ждете этой даты с нетерпением?

- На данный момент мы еще не проводим командные тренировки. Прежде всего, нужно пройти тесты и сдать анализы. Это касается не только футболистов и тренеров, но и всех работников тренировочной базы клуба. Сейчас руководство и медицинский отдел плотно этим занимаются. Есть разные тесты, минимальная стоимость, если не ошибаюсь - 500 гривен. Их нужно сдавать перед каждым матчем. И если все в норме, то планируем 12-го мая начать тренировочный процесс. Ребятам индивидуальные занятия уже порядком надоели, все с нетерпением ждут, когда смогут вернуться на поле и приступить к работе с мячами.

- На сегодняшний день все игроки здоровы?

- Слава Богу, коронавирусом никто не болен. Имеются незначительные болевые ощущения вследствие того, что ребята, проводя индивидуальные тренировки, бегали по твердому покрытию. После чего ощущают боли в спине, воспалились суставы, связки, ахиллы. Но радует, что многие за это время приобрели велосипеды и очень активно проделали работу, которую мы им давали.

- Наверняка у ваших подопечных разный уровень готовности.

- Это естественно. Кто-то имеет возможность выполнять в полном объеме работу, а другие лишены таких условий, поэтому будет разная степень готовности. Сможем оценить, когда соберемся и будет интенсивность разной направленности, а по Polaru в реальном режиме увидим, насколько ребята смогут быстро восстанавливаться, как реагируют на нагрузки, и только тогда будет видна полная картина их состояния.

- Сколько времени понадобится, чтобы вывести игроков на оптимально-игровой уровень, который был до остановки чемпионата?

- Если даже брать мини-сборы, то нужно провести не меньше четырех игр, чтобы полноценно получить игровую практику. А это минимум две недели, а оптимально - три.

- Какие планы спарринг-партнеров?

- Есть предварительная договоренность в 20-х числах сыграть спарринг с "Зарей", и также занимаемся поиском дальнейших соперников хорошего уровня. Вся проблема в том, что мы находимся на удаленном расстоянии, поэтому не так все просто. Конечно, если бы мы базировались, например, в Киеве, то и не было бы никаких проблем. А так... Предварительно чемпионат хотят возобновить 30-го мая, но все будет конкретно, когда пройдет видеоконференция, тогда прояснится картина. Готовимся, исходя из даты 30-го мая.

- Сейчас некоторые представители клубов активно обсуждают вопрос, оставить ли в следующем сезоне формат чемпионата с 12-ю клубами. Хотя "Регламент" говорит о 14 командах. Ваша точка зрения?

- После пандемии может резко поменяться ситуация в некоторых клубах, особенно в Первой лиге. Насколько в финансовом плане будет возможность играть и с 14-ю, и 16-ю командами – это вопрос. Может быть, лучше 12 команд, но стабильные, и чтобы не было случаев снятия с чемпионата. Думаю, в течение месяца будет ясно, какие клубы готовы стабильно финансово нести бремя ответственности.

- Также есть предложения провести оставшиеся туры в одном городе. Первая шестерка - в Киеве, вторая - во Львове или в Днепре.

- Ждем все той же видеоконференции, где и этот вопрос должен обсуждаться. Я так понимаю, что это потянет немалые дополнительные расходы клубов. Жить постоянно в одном городе, значит платить за гостиницу, питание и другие расходы. Вопрос неоднозначен. Лучше, конечно, играть, как и раньше, с разъездами: матч дома, следующий на выезде. Ведь те же "Карпаты" и "Львов" оказываются в привилегированной ситуации. Например, "Десна" предлагает оставшиеся матчи УПЛ провести в Киеве. Да, им это выгодно, так как находятся рядом со столицей, и могут после каждого поединка возвращаться домой. А нам как быть, и другим командам? Мы также можем пригласить их играть у нас в Мариуполе. Понимаю, что это из области фантастики, но все же все команды должны быть в равных условиях.

- Если это исходит от федерации, то она должна взять все расходы на себя. Ведь УЕФА выделит 4,3 миллиона евро для помощи ассоциации на борьбу с пандемией. Тогда можно и предложить такой вариант командам.

- Думаю, что и наш клуб, да и другие не пойдут на такие огромные растраты за свой счет, если не будет помощи от федерации. Верю, что найдут правильный компромисс. Есть много вопросов, которые я обсудил с руководством, и которые мы вынесем на видеовстрече с УАФ.