Жозе Боту: В Шахтере я как рыба в воде, мне нравится их стиль. У Бенфики же не было определенной игровой модели

Жозе Боту уже полтора сезона работает руководителем скаутинговой службы донецкого "Шахтера", куда он привнес свои знания и модель, наработанные в "Бенфике". Находясь в лиссабонском клубе с 2007-го года, Боту способствовал превращению "орлов" у одного из лучших продавцов в мире футбола. Он построил отдел скаутинга, который вызвал революцию в португальском футболе. Результат этой революции – огранка талантов вроде Яна Облака.

Жозе Боту дал эксклюзивное интервью испанскому изданию AS. Предлагаем читателям перевод разговора Боту с Хорхе Гарсией.

- Где вы сейчас находитесь?

- Я нахожусь в Португалии, следя за ситуацией вокруг коронавируса и ожидая момента для того, чтобы вернуться в Украину и завершить сезон. Мы прошли важный период: одолели "Бенфику" в 1/16-й финала Лиги Европы и победили "Вольфсбург" в первом матче 1/8-й турнира. Это было замечательное время. Теперь мы ожидаем момента, чтобы вернуться. Я переехал в Украину, так как "Шахтер" отождествлял мои идеи атакующего футбола и контроля над мячом. Они выбирают игроков и тренеров с учетом этой идеи. Они очень целеустремленные люди.

- Раньше вы совершили революцию в португальском футболе, создав скаутинговый отдел, который стал эталоном. И это принесло "Бенфике" престиж.

- Мы действительно построили что-то важное там. Когда я пришел туда, там никого и ничего не было. Мы стали клубом, который покупал игроков и перепродавал их выгоднее. При этом, наш отдел был довольно маленьким. Недавно читал статьи о том, что "Бенфика" за последние десять лет продала игроков на более чем 500 миллионов. А работало над этим четыре или пять человек.

БЕНФИКА ПРИОБРЕЛА ОБЛАКА И ЙОВИЧА, ЗНАЯ О ТАЛАНТЛИВОМ БАЛКАНСКОМ ПОКОЛЕНИИ

- Витсель, Матич, Линделёф, Облак, Йович... Эти игроки оказались в "Бенфике" и потом принесли клубу немало средств. Как такой маленький отдел сумел выиграть борьбу за них у больших клубов Европы?

- Есть два очень важных фактора. Во-первых, я верю в небольшие отделы, потому что информация тут циркулирует быстрее. Самое главное – это скорость с момента обнаружения игрока до принятия решения. Это неправда, что у меня глаз лучше, чем у других. Все мы проходим через Примейру, Сегунду и Сегунду Б и имеем хороший глаз. Бесспорно, вы должны уметь распознать, соответствует ли понравившийся вам игрок стилю игры клуба. Это задание на время, когда вы заметили игрока и до момента принятия решения. Чем дольше интересующий вас игрок будет играть и проявлять себя, тем больше вы заплатите. Вот почему небольшой селекционный отдел является более удобным, в отличие от английской модели, где отделы перенасыщены кадрами. Другим преимуществом такого клуба как "Бенфика" был его статус. А также экономический уровень, что позволяло нам работать на ринке, который другие клубы не использовали. Например, Бразилия. Самые популярные клубы не ездили непосредственно туда. Мы были менее состоятельными, предлагали меньше денег, но позволяли им проявить себя в нашем чемпионате, а потом выводили их на уровень Лиги чемпионов и Лиги Европы. И впоследствии лучших из них покупали большие клубы. Но в последнее время это изменилось.

- Почему?

- "Реал" (Мадрид) поехал непосредственно в Бразилию, чтобы приобрести Винисиуса, Родриго и растормошил рынок, взвинтил цены. Теперь они просят дорого платить за ребят, которые сыграли один-два матча за первую команду. Поэтому мы теперь должны работать еще глубже и искать тех талантов, которые еще не играли за основной состав. Чтобы цена на них была меньше.

- Как распределялась работа в "Бенфике"?

- Сначала мы четко определяли вектор – куда идти, что делать. Бесполезно было работать с испанской Примерой, потому что мы не могли покупать оттуда игроков. Но у нас были свои интересы в Сегунде. Например, Родриго, Нолито, Гримальдо. Мы не тратили время на просмотр игроков из элитных лиг, все равно не могли оттуда купить игрока. Наш рынок – это Бразилия, Балканы, испанские низовые дивизионы, наша Сегунда... Каждый брал себе по две-три лиги.

- На Балканах вы работали продуктивно. Облак, Йович, Маркович, Фейса, Матич, Джуричич, Сулеймани, Митрович, Сапоньич...

- Мы планировали, чтобы было по шесть балканцев на сезон. Поскольку мы давно там работаем, то уже знали, что подрастает очень талантливое балканское поколение. Мы следили за ними с 16-летнего возраста, когда они достигали U-19 – мы уже принимали решения.

КОГДА Я ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ ОБЛАКА, ОН ИГРАЛ ЗА U-21, БУДУЧИ НА ТРИ ГОДА МЛАДШЕ. Я БЫЛ ПОРАЖЕН

- Когда вы впервые увидели Яна Облака?

- При просмотре словенских матчей U-21. Он был на три года моложе этой группы. Этот 16-летний юноша произвел на нас большое впечатление, и мы стали внимательнее следить за ним с помощью видео и вживую. Его развитие поражало нас. Я поехал просмотреть вживую две его игры, а относительно его партнера мне нужно было больше матчей. Затем он перешел в первую команду. Он был молодым парнем с большими возможностями и опытом.

- Что вас в нем подкупило?

- Две вещи. Будучи почти ребенком, у него была зрелость вратаря, которому больше тридцати. А также его ловкость между штангами. Это было удивительно. Собственно, до сих пор таковым остается, ведь он один из лучших, если не лучший в мире. Он был очень спокойный, не по своему возрасту, словно ему 32 года. Мы составили отчеты и быстро приняли решение. Президент клуба руководил процессом переговоров.

- Вы подписали Облака, но несколько раз сдавали его в аренду...

- Было понятно, что с игроками такого возраста, несмотря на талант, надо быть терпеливым. Тем более, когда это вратарь. Вы не можете подписать 18-летнего парня, а уже завтра выпустить его на игру Лиги чемпионов. Особенно если это вратарь. Вы можете подержать полевого игрока в команде около полугода, посмотреть, как он адаптируется. Но вратарь должен играть. Люди за ним следили, еженедельно предоставляли отчеты. Мы расспрашивали о нем клубы и тренеров. Он развивался по несколько странному процессу, ведь сначала не очень много играл, но когда выходил на поле, то делал свою работу очень качественно. Он сам видел те отчеты и понимал, что мы расцениваем его как очень талантливого голкипера. Когда мы спрашивали тренеров, почему он не очень много играет, нам отвечали: "У него немного опыта, он молодой, у нас есть опытный, который и должен играть". Так продолжалось до тех пор, пока он не добрался до "Риу Аве". Вот там он уже показал свой потенциал.

- И вернулся в "Бенфику", чтобы пол сезона быть основным вратарем?

- Это также определялось его характером. Основной голкипер был травмирован, и наступила его очередь. Он воспользовался шансом и больше его не терял. Он показал, что, несмотря на малое количество игровой практики, может быть очень сконцентрирован. Нам очень приятно, когда игрок достигает того, чего от него ожидаешь.

СКАУТИНГОВЫЙ ОТДЕЛ ПОМОГАЕТ КЛУБУ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ. ВАЖНО ТО, КОГО ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ И ТО, ОТ КОГО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТЕ

- Из Балкан вы также привезли Йовича.

- Это был похожий процесс, но с иной структурой. В контексте Йовича рынок был более широким, ведь он выступал и за U-19, и за первую команду "Црвены Звезды". Мы подписали его после удачного для него матча. Это было не так, как с Облаком. Поэтому его процесс адаптации был не столь качественным. Ошибка была с обеих сторон, потому что он пришел с иллюзией, что его купили для игры сразу за основу. Но все быстро распалось. Им интересовались многие другие клубы, но он приехал к нам и думал, что будет постоянно играть. Однако на его позиции у нас были футболисты, которые много забивали. Это психологически надломило его. В "Бенфике" он так и не сумел продемонстрировать потенциал, который мы в нем увидели, но лично я рекомендовал его "Айнтрахту", где у него были друзья. Если бы он исцелился психологически, то немцы получили бы классного игрока. Они мне поверили и так и случилось. Мы выгодно его продали, несмотря на то, что он не сыграл за "Бенфику" даже пяти матчей. Облак и Йович – не случайность для "Бенфики". Мы заполучили их, ибо владели глубоким знанием о талантливом балканском поколении. Я потратил много времени на путешествия по этим странам. Мы знали, что можем найти таланты и держали процесс под контролем.

- Кажется, Йовичу снова нужно психологически исцелиться...

- Да, потому что в "Реале" никому легко не бывает. К тому же, он конкурирует с самим Бензема – одним из лучших в мире. Парень перешел после двух производительных лет в "Айнтрахте", где он был важным игроком, фактически сделав шаг назад в плане игровой практики. Ему трудно это осознать. Но если у них будет терпение, то они получат важного игрока.

- Сапоньич – еще один игрок, который из "Бенфики" перебрался в Мадрид. Но на этот раз – в "Атлетико".

- Он был нападающим сборной Сербии U-18 и U-19, но чемпионат мира U-20 сыграл полностью, потому что Йович травмировался. Поскольку в нашей структуре был дефицит форвардов, мы решили взять обоих. Сапоньич не засветился в Германии, как Йович, но он также обладает неплохим потенциалом. Психологически он сильнее Йовича. Сапоньич зол из-за отсутствия практики, он постоянно ищет для себя новую мотивацию. Йович, по моему мнению, более качественный в игровом плане, но слабее ментально.

- Тем, кто подавал большие надежды, был также Жоау Фелиш.

- Конечно. Он из структуры "Бенфики". Он почти идеально оснащен техникой, но невероятным является также и его понимание игры и умение читать события на поле. Рядом с ним росли и другие молодые футболисты.

- Какими вам видятся его перспективы в "Атлетико"?

- Хорошие игроки способны играть в любой формации и при любой модели, однако я считаю, что Жоау лучше бы заявил о себе при иной схеме. Там, где его не загружали бы большим количеством защитной работы и не заставляли начинать атаковать из глубины поля. Он делал это и в "Бенфике", но не так глубоко. Он выполнял защитную работу, однако ближе к той зоне, где ему привычно играть, откуда он забивает голы. В "Атлетико" ему не хватает свежести, когда он после работы в глубине поля возвращается в свою зону прямой ответственности – то есть, к чужим владениям.

- В "Бенфике" у вас была конкретная модель игрока, по которой вы осуществляли поиск?

- В "Шахтере" я чувствую себя как рыба в воде, ведь мне нравится их атакующий и креативный футбол. Здесь, в Украине, я это нашел. Физическая составляющая также важна, но мы больше ценим креативную составляющую и технику. Мы стремимся к тому, чтобы понимать и контролировать игру, чтобы постоянно давать качество, играть технически. В "Бенфике" мы очень зависели от идей тренера. И много раз нам приходилось менять критерии поиска, потому что не было определенной игровой модели. Но было четко определено: "Бенфика" – клуб, который работает на продажу, и игрока нужно выбирать с расчетом того, чтобы он вырос для будущего трансфера. "Бенфика" – это привлекательный для больших клубов рыночный игрок, но не с таким четким стилем футбола, как у "Шахтера".

- Все еще существуют клубы, которые подписывают игроков на основе рекомендаций агентов...

- Клубы должны осознавать, что работа отдела скаутов – это не тратить деньги, а экономить их. Часто то, кого вы не рекомендуете приглашать в клуб, настолько же важно, как и ваша рекомендация по приобретению. Тратить деньги на скаутов – это, в конечном итоге, экономить клубные средства. Также мы являемся своеобразной точкой опоры для борьбы с тем, чтобы тренеры не приводили в клуб "своих" игроков, также мы защищаем клуб от влияния агентов. Мы должны избегать подписания ради количества.

По материалам AS

Перевод и адаптация - Игорь Семйон

Фото - UA-Футбол, ФК "Шахтер"