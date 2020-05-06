Я уже бучацкий. Коуч ФК Львов за время карантина закончил ремонт

Егише Меликян, главный тренер ФК "Львов", откровенно поделился информацией о своих занятиях на карантине и рассказал, что имеет информацию о каждом подопечном.

- Судя по всему, большую часть карантина Вы провели в Киеве. Чем занимались в это время?

- Уточню: почти в Киеве. Я с семьей живу в Буче, это недалеко возле столицы Украины. Можно сказать, я уже бучацкий (смеется). Эту паузу использовал с пользой для себя: занимался ремонтом в доме - "добил" его.

- А какие развлечения находили - что помогало перенести непростое время: музыка, кинематограф, литература?

- Ни на что другое, кроме ремонта, времени не было. Теперь уже, к счастью, это закончилось, и я готов возвращаться к работе.

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- Несколько дней назад Вы сказали, что большинство бразильцев "Львова" последние полтора месяца провели во Львове, имея возможность готовиться на клубной базе. При этом некоторые из Ваших подопечных вообще не могли тренироваться на улице. Не возникнет ли проблема разной готовности футболистов?

- Все будет так: когда снимут ограничения, игроки соберутся на базе, мы проведем необходимые тестирования и определим, кто в каком состоянии. Мы все прекрасно понимаем: каждый тренировался, как мог, у кого-то была возможность заниматься на свежем воздухе, кто-то сидел дома. Кроме того, я знаю ситуацию изнутри, держу руку на пульсе, постоянно общаюсь со всеми подопечными, знаю, кто чем занимается. Уверен: никаких сюрпризов во время первого тестирования не будет.