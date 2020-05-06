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Тайны кандидата в президенты УПЛ. У Александа Шевченко нашли пробелы в биографии
А Метревели - техническая кандидатура
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил о пробелах в биографии кандидата в президенты УПЛ от "Десны" Александра Шевченко.
Два года он возглавляет областную федерацию футбола Львовщины, до того был вице-президентом "Руха", еще раньше - вице-президентом львовской федерации плавания, помогал местному ватерпольному клубу "Динамо".
Но дальше о нем ничего не известно. Говорят, что он занимался самым разным бизнесом - недвижимостью, водочным, ресторанным, в контрабанде был завязан, с криминалитетом в связи, с мутным президентом "Десны" какие-то контакты, поэтому она его и выдвинула.
Александр Шевченко, по словам Болотникова, является человеком президента "Руха" Григория Козловского, которого он пропихнул к президенту УАФ Андрея Павелко.
Поэтому можно говорить, что это человек Павелко. Многие клубы готовы голосовать так, как скажет Павелко. Поэтому на 90% можно говорить, что Шевченко - будущий президент УПЛ.
Немного шансов, по словам Болотникова, у кандидата от "Шахтера" Михаила Метревели.
Я думаю, что кандидатура Метревели - это больше попытка что-то выторговать.