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Тайны кандидата в президенты УПЛ. У Александа Шевченко нашли пробелы в биографии

Премьер-лига
(1 голосов)

А Метревели - техническая кандидатура

Тайны кандидата в президенты УПЛ. У Александа Шевченко нашли пробелы в биографии
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил о пробелах в биографии кандидата в президенты УПЛ от "Десны" Александра Шевченко.

Два года он возглавляет областную федерацию футбола Львовщины, до того был вице-президентом "Руха", еще раньше - вице-президентом львовской федерации плавания, помогал местному ватерпольному клубу "Динамо".

Но дальше о нем ничего не известно. Говорят, что он занимался самым разным бизнесом - недвижимостью, водочным, ресторанным, в контрабанде был завязан, с криминалитетом в связи, с мутным президентом "Десны" какие-то контакты, поэтому она его и выдвинула.

Александр Шевченко, по словам Болотникова, является человеком президента "Руха" Григория Козловского, которого он пропихнул к президенту УАФ Андрея Павелко.

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Поэтому можно говорить, что это человек Павелко. Многие клубы готовы голосовать так, как скажет Павелко. Поэтому на 90% можно говорить, что Шевченко - будущий президент УПЛ.

Немного шансов, по словам Болотникова, у кандидата от "Шахтера" Михаила Метревели.

Я думаю, что кандидатура Метревели - это больше попытка что-то выторговать.

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В статье: Десна (Чернигов) Андрей Павелко Александр Шевченко Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Рух (Львов) Григорий Козловский Владимир Левин ТаТоТаке Сергей Болотников президент УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке

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