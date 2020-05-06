Юрченко признался о самом сложном требовании Скрипника и тонусе после игры с Шахтером

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко в # залишайсязФутболом выразил радость по поводу того, что 12 мая команда сможет вернуться к тренировкам, хотя признается, что сам не знает, какова его игровая форма.

- Кто как мог - держал себя в тонусе, но это совсем другое, чем тренировки в команде. Думаю, что у нас все - профессионалы и больших проблем с формой не будет.

- Насколько тяжело было приспособиться к ромбу Скрипника?

- В принципе ничего тяжелого не было, игроки центра поля играют на разных позициях. Просто ...надо было выполнять больше физической работы. Но я сразу понимал, о чем речь и как тренер видит игру нашей команды.

- Очень качественные сборы провела "Заря" зимой. Правда ли, что именно вашей команде наименее на руку эта пауза с карантином?

- Сказать, что наша форма была фантастической не могу - всегда есть куда расти. Мы проиграли матч "Десне". Игра была не нашего уровня. Но тогда обыграли "Шахтер" и на этой волне было обидно идти на карантин, потому что победа нам добавила уверенности.

- Как будет происходить возвращение к тренировкам?

- Последнее время мы тренировались в Скайпе, но это такие тренировки были, чтобы поддержать тонус. Каждый, конечно, еще и бегал. Но 12 числа будем собираться и готовиться к чемпионату. Пока никаких других новостей нету.