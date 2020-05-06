Выборы президента УПЛ, мутки Ахметова, УПЛ vs Польша. ТаТоТаке №145

В новом выпуске ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников рассказывают о кандидатах в президенты УПЛ, дают затравочки очень неоднозначного рейтинга и пытаются доказать, что они - не "ахматовские шлюхи".

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