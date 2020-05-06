Премьер-лига
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Выборы президента УПЛ, мутки Ахметова, УПЛ vs Польша. ТаТоТаке №145
Шансы трех: Метревели, Смалийчук или А. Шевченко
В новом выпуске ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников рассказывают о кандидатах в президенты УПЛ, дают затравочки очень неоднозначного рейтинга и пытаются доказать, что они - не "ахматовские шлюхи".
- Шевченко - фаворит выборов президента УПЛ
- Топ-10 тренеров в истории УПЛ
- Чем плох Ахметов
- Почему не получилось у Коваля
- Чем чемпионат Польши круче УПЛ
- "Шахтер" зря отпускает Соболя
- Топ-3 матча, которые мы видели вживую
- Где Скаченко и какая трагедия с ним произошла
- Очередная загадка в рубрике ШоТоТаке
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Источник:ТаТоТаке
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