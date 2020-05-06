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Выборы президента УПЛ, мутки Ахметова, УПЛ vs Польша. ТаТоТаке №145

Премьер-лига
(1 голосов)

Шансы трех: Метревели, Смалийчук или А. Шевченко

Выборы президента УПЛ, мутки Ахметова, УПЛ vs Польша. ТаТоТаке №145
Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке Михаил Спиваковский и Сергей Болотников рассказывают о кандидатах в президенты УПЛ, дают затравочки очень неоднозначного рейтинга и пытаются доказать, что они - не "ахматовские шлюхи".

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В статье: ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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