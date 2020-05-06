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Защитник Олимпика убежден, что из коронавирусного карантина надо сделать несколько выводов
Для себя и для человечества
Латераль донецкого "Олимпика" Орест Лебеденко поделился своими мыслями относительно ситуации в мире с коронавирусом и рассказал о строгом соблюдении всех норм.
- Орест, расскажи, как проходит карантин у тебя?
- Откровенно говоря, карантин уже надоел. Я скучаю по команде, по футболу. Хочется всех скорее увидеть. Сидеть дома больше невозможно, а именно этим я, в основном, и занимаюсь.
- Насколько строго ты следуешь рекомендациям Минздрава?
- Как и все люди, стараюсь соблюдать все правила. Всегда надеваю перчатки и маску, если выхожу из дома. В этом плане ко мне не придерешься.
- Как думаешь, чем будет отличаться мир до коронавируса и после?
- Очень хотелось бы, чтобы люди начали ценить многие вещи, которые нам кажутся обыденными и чем само собой разумеющимся. Возможно, сейчас, потеряв возможность наслаждаться такими простыми вещами, как прогулки, занятия спортом, посещение парков, кинотеатров и других заведений, мы станем меньше тратить время впустую и ценить то, что имеем.
Кроме того, человечеству нужно сделать правильные выводы, чтобы не допустить подобного в будущем. И, конечно, мы просто обязаны отдать дань уважения всем медицинским работникам и осознать, что это - одна из самых важных и значимых профессий в мире.