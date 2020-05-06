Смалийчук предлагает создать трансферный департамент в УПЛ и мобильное приложение

Кандидат в президенты УПЛ и футбольный бизнесмен Олег Смалийчук предложил введение нескольких новаций в главном украинском чемпионате.

По его словам, объединение всех украинских клубов возможно только на основе честности, справедливости и платного футбола.

Как результат - когда клубы начнут зарабатывать деньги и двигаться в направлении европейского футбола - результат придет сам. Не вижу в Украине и 5 клубов, которые умеют зарабатывать на трансферах футболистов. Хочу создать целый департамент в УПЛ, который будет способствовать выведению украинского рынка за границу.

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Для оптимизации расходов на трансферы, возможности заработка на трансферном рынке Смалийчук хочет на территории офиса УПЛ установить серверы и совместно с какой-либо аналитической компанией разработать программное обеспечение, софт, работа которого будет направлена ​​на помощь клубам Украины.