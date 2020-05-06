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Смалийчук предлагает создать трансферный департамент в УПЛ и мобильное приложение
С возможностью самостоятельно выбрать себе комментатора матча
Кандидат в президенты УПЛ и футбольный бизнесмен Олег Смалийчук предложил введение нескольких новаций в главном украинском чемпионате.
По его словам, объединение всех украинских клубов возможно только на основе честности, справедливости и платного футбола.
Как результат - когда клубы начнут зарабатывать деньги и двигаться в направлении европейского футбола - результат придет сам. Не вижу в Украине и 5 клубов, которые умеют зарабатывать на трансферах футболистов. Хочу создать целый департамент в УПЛ, который будет способствовать выведению украинского рынка за границу.
Для оптимизации расходов на трансферы, возможности заработка на трансферном рынке Смалийчук хочет на территории офиса УПЛ установить серверы и совместно с какой-либо аналитической компанией разработать программное обеспечение, софт, работа которого будет направлена на помощь клубам Украины.
Можем каждому президенту, инвестору, который платит за футболиста или приглашает в свою команду, давать условный индекс рентабельности. Каждый человек, который платит деньги, должен понимать, что ему это даст на выходе.
Будет ли это результат, то есть игрок который пришел и решает судьбу матча уже и сегодня, или же это бизнес-проект, модель, которая со временем позволит получить футболиста бесплатно и заработать на нем деньги.
Предлагаю под эгидой лиги создать платное мобильное приложение, с помощью которого сможем на мобильных телефонах смотреть матчи с наличием одной из основных функций приложения - за отдельную плату выбрать комментатора, который вам по душе.