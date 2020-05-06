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Смалийчук предлагает создать трансферный департамент в УПЛ и мобильное приложение

Премьер-лига
(2 голосов)

С возможностью самостоятельно выбрать себе комментатора матча

Смалийчук предлагает создать трансферный департамент в УПЛ и мобильное приложение
Новина українською

Кандидат в президенты УПЛ и футбольный бизнесмен Олег Смалийчук предложил введение нескольких новаций в главном украинском чемпионате.

По его словам, объединение всех украинских клубов возможно только на основе честности, справедливости и платного футбола.

Как результат - когда клубы начнут зарабатывать деньги и двигаться в направлении европейского футбола - результат придет сам. Не вижу в Украине и 5 клубов, которые умеют зарабатывать на трансферах футболистов. Хочу создать целый департамент в УПЛ, который будет способствовать выведению украинского рынка за границу.

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Для оптимизации расходов на трансферы, возможности заработка на трансферном рынке Смалийчук хочет на территории офиса УПЛ установить серверы и совместно с какой-либо аналитической компанией разработать программное обеспечение, софт, работа которого будет направлена ​​на помощь клубам Украины.

Можем каждому президенту, инвестору, который платит за футболиста или приглашает в свою команду, давать условный индекс рентабельности. Каждый человек, который платит деньги, должен понимать, что ему это даст на выходе.

Будет ли это результат, то есть игрок который пришел и решает судьбу матча уже и сегодня, или же это бизнес-проект, модель, которая со временем позволит получить футболиста бесплатно и заработать на нем деньги.

Предлагаю под эгидой лиги создать платное мобильное приложение, с помощью которого сможем на мобильных телефонах смотреть матчи с наличием одной из основных функций приложения - за отдельную плату выбрать комментатора, который вам по душе.

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В статье: УПЛ Олег Смалийчук президент УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 17:00
Мне больше нравится его идея о "Цитрусовом департаменте" : "Идея заключается в том, что каждый клуп УПЛ должен посадить сад цитрусовых на 100-150 гектар.Как результат - когда клубы начнут зарабатывать деньги продавая апельсины,лимон и грейпфрут и двигаться в направлении европейского аграрного рынка - результат придет сам. Не вижу в Украине и 5 клубов, которые умеют зарабатывать на трансферах футболистов. А продавать цитрусовые может каждый.Хочу создать целый департамент в УПЛ, который будет способствовать выведению новых сортов цитрусов и отвечать за продажи плодов украинского рынка за границу.Так будет наполняться казна клубов и УПЛ.
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Инспектор ( )
06.05.2020 в 16:37
Чего ему в Испании не сидится?
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2020 в 18:34
апельсины вызывают аллергию
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+1
0


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