Любенович: Заря должна быть примером всем маленьким командам

В День рождения "Зари" экс-игрок луганчан Желько Любенович рассказал об особенностях игры за луганскую команду.

"Я хочу сказать, что "Заря" должна быть примером всем маленьким командам в будущем. С 2012 года, когда мы еле остались в Премьер-Лиге, "Заря" с каждым годом двигалась вперед, шаг за шагом, постепенно. Я считаю, что это правильный путь для маленьких команд - не мечтать сразу попасть в Лигу Европы, а все постепенно.

Когда я закончил карьеру, я сам не знал, как мне будет. Но я рад, что после окончания карьеры мне дали возможность работы скаутом. За эти полтора года я получил большое удовольствие. После 12 лет я вернулся в Сербию и работал скаутом заграницей. Работа красивая - много ездишь и смотришь. Она не легкая, но очень интересная. Теперь я вернулся в Запорожье работать тренером.

Я знал Перовича и Цвека, но за ними я не следил. Их переход - не моя работа. Я смотрел других футболистов, которые не подошли. Игроки из стран бывшей Югославии дорого стоят, поэтому за них нужно заплатить деньги. К сожалению, у "Зари" не было возможности купить игрока, поэтому искали свободного агента или футболиста за копейки", - рассказал Любенович.