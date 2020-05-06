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"Цвет крови поменять нельзя": Жуниор Мораес поздравил болгарский ЦСКА с Днем рождения

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб из Софии отпраздновал 72-летие

"Цвет крови поменять нельзя": Жуниор Мораес поздравил болгарский ЦСКА с Днем рождения
Новина українською

Вчера болгарский клуб ЦСКА из Софии отмечал свое 72-летие. Поздравил с Днем рождения армейцев и форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес, который выступал за эту команду в 2011-2012 годах.

"Вы можете поменять цвет волос или даже глаз, но цвет крови – никогда. Мы – красные, мы – ЦСКА. С днем рождения, ЦСКА. Желаю много побед и трофеев", - написал Мораес.

Напомним, что за ЦСКА Мораес забил 17 голов в 26 играх и вместе со столичной командой выиграл Суперкубок Болгарии.

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В статье: ЦСКА (София) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 17:03
А я думал иуда оранжево-черный...А он....красный !!!
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+1
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.05.2020 в 17:20
Футболистка облегчённого поведения любит всех клиентов :)
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+2
-1
Володимирович (Кременчуг)
06.05.2020 в 17:50
Головне що не блакитний , на відміну від вас))
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 18:25
Дядя чингачгук большой змей -- не нарывайся на грубость....
0
-1


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