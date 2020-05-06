"Цвет крови поменять нельзя": Жуниор Мораес поздравил болгарский ЦСКА с Днем рождения

Вчера болгарский клуб ЦСКА из Софии отмечал свое 72-летие. Поздравил с Днем рождения армейцев и форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес, который выступал за эту команду в 2011-2012 годах.

"Вы можете поменять цвет волос или даже глаз, но цвет крови – никогда. Мы – красные, мы – ЦСКА. С днем рождения, ЦСКА. Желаю много побед и трофеев", - написал Мораес.

Напомним, что за ЦСКА Мораес забил 17 голов в 26 играх и вместе со столичной командой выиграл Суперкубок Болгарии.