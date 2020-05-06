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"Цвет крови поменять нельзя": Жуниор Мораес поздравил болгарский ЦСКА с Днем рождения
Клуб из Софии отпраздновал 72-летие
Вчера болгарский клуб ЦСКА из Софии отмечал свое 72-летие. Поздравил с Днем рождения армейцев и форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес, который выступал за эту команду в 2011-2012 годах.
"Вы можете поменять цвет волос или даже глаз, но цвет крови – никогда. Мы – красные, мы – ЦСКА. С днем рождения, ЦСКА. Желаю много побед и трофеев", - написал Мораес.
Напомним, что за ЦСКА Мораес забил 17 голов в 26 играх и вместе со столичной командой выиграл Суперкубок Болгарии.
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 17:03
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Володимирович (Кременчуг)
06.05.2020 в 17:50
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 18:25
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