Рафаилов: На деньги от продажи Лунина Заря смогла существовать два года

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, как переориентировал трансферную политику клуба на заработок.

"Еще до 2014 года мы начали искать способных и талантливых футболистов, которых можно было бы потом продать заграницу. Да, нам это удавалось, хотя клуб работал с ограниченным количеством агентов. Один работал на украинском рынке, второй - на зарубежном.

У нас получилось и потом "Заря" стала играть в еврокубках, это тоже финансовые поступления. В последние годы по клубу ударило то, что "Заря" не вышла в групповой этап Лиги Европы. Но перед этим был сделан хороший трансфер - Лунин. "Заря" смогла два года существовать на эти деньги", - рассказал Рафаилов.