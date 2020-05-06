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Рафаилов: На деньги от продажи Лунина Заря смогла существовать два года

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-гендир Зари рассказал о финансовой составляющей клуба

Рафаилов: На деньги от продажи Лунина Заря смогла существовать два года
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о том, как переориентировал трансферную политику клуба на заработок.

"Еще до 2014 года мы начали искать способных и талантливых футболистов, которых можно было бы потом продать заграницу. Да, нам это удавалось, хотя клуб работал с ограниченным количеством агентов. Один работал на украинском рынке, второй - на зарубежном.

У нас получилось и потом "Заря" стала играть в еврокубках, это тоже финансовые поступления. В последние годы по клубу ударило то, что "Заря" не вышла в групповой этап Лиги Европы. Но перед этим был сделан хороший трансфер - Лунин. "Заря" смогла два года существовать на эти деньги", - рассказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
06.05.2020 в 19:27
Бене сколько отвалили?
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