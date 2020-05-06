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Меликян: Две недели на подготовку к рестарту мало. Придется играть тактически грамотно

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч рассказал, как готовит команду к возобновлению чемпионата

Меликян: Две недели на подготовку к рестарту мало. Придется играть тактически грамотно
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о своем видении выхода команды из карантина

- Как себя чувствуют во время карантина львовские бразильцы?

- Поддерживал с ними общение через переводчика. Разумеется, им в такой ситуации вдвойне сложно, но здесь всей стране было непросто.

- Еще Вы сказали, что первым этапом выхода из карантина будут тренировки игроков небольшими группами. Можете рассказать об этом подробнее?

- Об этом конкретнее можно будет сказать только после 12 мая. Тогда я встречусь с руководством, мне объяснят, что можно, чего нельзя, какие ограничения сняли, какие остались. В наихудшей ситуации (т.е. если карантин продлят) придется проводить небольшие тренировки по несколько человек и по сокращенному времени (по 30-40 минут с группой игроков). Такой режим будет сложным прежде всего для тренерского штаба.

- Если Лига возобновится в последних числах мая, успеете подготовить команду к официальным матчам?

- Две недели - конечно, мало, это недостаточный срок У нас будут трудности, но мы понимаем, что такие же трудности ждут все другие команды. Что ж, придется нам играть тактически грамотно (смеется)!

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В статье: ФК Львов Егише Меликян коронавирус
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Комментарии (3)
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фан-горняк (Кривой Рог)
06.05.2020 в 17:52
А вообще п.издуй в Армению. Чернож.опый м.удак
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фан-горняк (Кривой Рог)
06.05.2020 в 17:42
То есть филЯсофия?
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фан-горняк (Кривой Рог)
06.05.2020 в 17:42
Граматей, где твоя философия)?
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