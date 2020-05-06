Меликян: Две недели на подготовку к рестарту мало. Придется играть тактически грамотно

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о своем видении выхода команды из карантина

- Как себя чувствуют во время карантина львовские бразильцы?

- Поддерживал с ними общение через переводчика. Разумеется, им в такой ситуации вдвойне сложно, но здесь всей стране было непросто.

- Еще Вы сказали, что первым этапом выхода из карантина будут тренировки игроков небольшими группами. Можете рассказать об этом подробнее?

- Об этом конкретнее можно будет сказать только после 12 мая. Тогда я встречусь с руководством, мне объяснят, что можно, чего нельзя, какие ограничения сняли, какие остались. В наихудшей ситуации (т.е. если карантин продлят) придется проводить небольшие тренировки по несколько человек и по сокращенному времени (по 30-40 минут с группой игроков). Такой режим будет сложным прежде всего для тренерского штаба.

- Если Лига возобновится в последних числах мая, успеете подготовить команду к официальным матчам?

- Две недели - конечно, мало, это недостаточный срок У нас будут трудности, но мы понимаем, что такие же трудности ждут все другие команды. Что ж, придется нам играть тактически грамотно (смеется)!