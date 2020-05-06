Вильхамссон: Украинцы очень приятные, добрые и общительные люди

25-летний форвард Арни Вильхамссон стал первым представителем Исландии в УПЛ. Сначала он играл в "Черноморце", а в конце 2019 перебрался в "Колос".

- Вы первый исландец в УПЛ и первый легионер в истории "Колоса". Чувствуете, что наделали шума в украинском футболе?

- Для меня главное - это тренировка и матчи. Это то о, что я думаю. Но журналисты во время интервью говорили мне, что я первый исландский футболист в Украине. В Исландии также писали о моем переходе в "Черноморец". Если бы я выбрал клуб из России, Польши или других стран, где уже играли мои земляки, то мог бы им позвонить и спросить совета. Но в случае с Украиной у меня не было такой опции, потому что никто из исландцев здесь еще не играл. Иногда я чувствую себя здесь, как дома, когда играю. В других странах у меня не было такого ощущения.

Когда я ехал в Украину, то не знал, чего ожидать. Я просто был открытым и готовым воспринимать все новое. Перед этим я играл в Польше и поляки сдались мне немного закрытыми. Украинцы очень приятные, добрые и общительные. Вот поэтому я чувствую себя здесь так хорошо. Люди пытаются помочь даже если сами имеют меньше других.

- Кто самая большая звезда исландского футбола?

- Если сейчас посмотреть на команду, то это Гилви Сигурдссон из "Эвертона". Он много лет выступает в АПЛ за большие команды. Он один из лучших в составе сборной Исландии. Но у нас также есть вратарь Ханнес Халльдорссон, много раз был героем матча и тянул мертвые мячи. Наш капитан Арон Гуннарссон - настоящий боец. Все игроки выполняют свою работу очень хорошо, чтобы система работала.

Моя мама немного интересуется футболом, я играю. Ее любимый игрок в сборной Исландии - голкипер. Поскольку я немного разбираюсь в футболе, то скажу, что лучший - Сигурдссон. Это подтверждает его статистика. Но сборная показывает результат, потому что все работают вместе.

Раньше у нас был Эйдур Гудьйонсен, который выступал за "Челси" и "Барселону". Это футболист совсем другого уровня, самая большая звезда исландского футбола за всю историю. Гудьйонсен - наш исландский Шевченко.

- Может ли Украина взять что-то из исландской истории успеха или ваш опыт слишком уникален?

- Даже немного странно, что случилось с нами. Население Исландии 325000 человек. В Украине - 42 миллиона. Уверен на 100%, что у вас есть 325 000 футболистов. Но еще нужна вера в свои силы и командный дух. Нам также повезло с хорошим тренером, который заставил всех работать вместе.

В Украине много хороших игроков. Но иногда футболисты думают много о себе и своей игре. Говорю здесь не только о украинском, но вообще обо всех. Я игрок атаки и люблю забивать. А должен думать, чтобы команда забила и выиграла матч. Это будет хорошо для всех.

Особенно это касается матчей сборной, ведь вы играете за страну и ее людей. Но Украина не за что волноваться. Ваша команда направления вышла на Евро-2020. Шевченко выполнил очень хорошую работу в сборной. Украина может стать топ-сборной в ближайшие годы.