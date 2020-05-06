Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Метревели: Ключевой тезис программы развития УПЛ – это поддержка клубов с небольшими бюджетами
Кандидат рассказал основные тезисы своей программы, с которой он идет на выборы
Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели рассказал об основных пунктах своей предвыборной программы.
"Ключевой тезис программы развития УПЛ – это поддержка клубов с небольшими бюджетами. Чтобы сделать УПЛ сильнее – нужно сделать сильнее клубы со средними и малыми доходами.
"Александрия", "Ворскла", "Десна", "Днепр-1", "Заря", "Карпаты", "Колос", "Львов", "Мариуполь", "Олимпик", именно они, сейчас, определяют общий уровень нашего чемпионата и его развитие. Чем сильнее будут эти команды, тем сильнее будет лига.
Чтобы эффективно решать эту достаточно непростую задачу, нужно, трансформировать лигу в динамично развивающийся коммерческое предприятие. Для этого я предлагаю следующее:
Первое: увеличить доходы лиги от продажи ТВ прав с 4 млн долларов до 10 в течение двух лет и до 20, в течение пяти лет.
Второе: увеличить спонсорские доходы в три раза, то есть примерно до двух миллионов долларов за этот же период.
Третье: лоббировать через и вместе EPFL (это организация, объединяющая европейские профессиональные футбольные лиги) увеличение платежей солидарности УЕФА для клубов, не участвующих в еврокубках в 2 раза — с 4 млн евро до 8 млн в сезон", – сказал Метревели.
Напомним, что выборы президента главной футбольной лиги Украины должны состояться 25 мая. На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.
Новости по теме
- 23:16 Украинские Поделить на всех: кандидат в президенты УПЛ придумал, что делать с деньгами УЕФА
- 16:35 Украинские Палкин призвал отказаться от выборов президента УПЛ, если единый телепул не будет создан
- 10:55 Украинские На пост президента УПЛ зарегистрировались 3 кандидата. Интересовались еще 2 человека