Метревели: Ключевой тезис программы развития УПЛ – это поддержка клубов с небольшими бюджетами

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели рассказал об основных пунктах своей предвыборной программы.

"Ключевой тезис программы развития УПЛ – это поддержка клубов с небольшими бюджетами. Чтобы сделать УПЛ сильнее – нужно сделать сильнее клубы со средними и малыми доходами.

"Александрия", "Ворскла", "Десна", "Днепр-1", "Заря", "Карпаты", "Колос", "Львов", "Мариуполь", "Олимпик", именно они, сейчас, определяют общий уровень нашего чемпионата и его развитие. Чем сильнее будут эти команды, тем сильнее будет лига.

Чтобы эффективно решать эту достаточно непростую задачу, нужно, трансформировать лигу в динамично развивающийся коммерческое предприятие. Для этого я предлагаю следующее:

Первое: увеличить доходы лиги от продажи ТВ прав с 4 млн долларов до 10 в течение двух лет и до 20, в течение пяти лет.

Второе: увеличить спонсорские доходы в три раза, то есть примерно до двух миллионов долларов за этот же период.

Третье: лоббировать через и вместе EPFL (это организация, объединяющая европейские профессиональные футбольные лиги) увеличение платежей солидарности УЕФА для клубов, не участвующих в еврокубках в 2 раза — с 4 млн евро до 8 млн в сезон", – сказал Метревели.

Напомним, что выборы президента главной футбольной лиги Украины должны состояться 25 мая. На пост президента УПЛ официально зарегистрированы 3 кандидата - Александр Шевченко, Михаил Метревели и Олег Смалийчук.