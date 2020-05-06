Шаран: Мы за 14 команд в УПЛ. Но нужно учитывать ситуацию, которая наступит после пандемии

Вскоре после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией, команды возвратятся к полноценным тренировкам. О планах и готовности "Александрии" к возобновлению чемпионата рассказал главный тренер Владимир Шаран.

- После 11-го мая клубы УПЛ могут проводить полноценные тренировки.

- Конечно, ждем с нетерпением, и думаем, как все это правильно организовать и сделать. Самое главное в понедельник - тестирование на коронавирус, а затем приступаем к работе. Сейчас тренерский штаб собирается на базе, чтобы распланировать дальнейший график работы. Хочется сыграть контрольные матчи, которые, как я понимаю, пока запрещены. Ребята звонят, спрашивают, когда уже приступим к тренировкам? Надоело им заниматься в индивидуальном порядке, делая одно и то же: беговую, прыжковую работу для поддержания функциональной готовности. Все рвутся в бой, соскучились по работе с мячом. Главное чтобы разрешили проводить контрольные матчи, и мы уже договариваемся с командами на счет спаррингов. Но пока не знаем, когда возобновится чемпионат, ибо сроки разные называют. Если старт 30-го мая, то считаю - это будет рановато.

- На сегодняшний день все игроки здоровы?

- Никто ни на что не жалуется. Все игроки сбрасывали видео, и у нас была возможность наблюдать за ними. Но это не та работа, а когда соберемся вместе, будет веселее. Многие игроки находились в Александрии: Ситало, Гречишкин, Ковалец и другие. Сейчас они уехали на пару дней по домам, чтобы приехать в понедельник и начать полноценную подготовку.

- Сколько времени понадобится, чтобы вывести игроков на оптимально-игровой уровень, который был до остановки чемпионата?

- Оптимального уровня не будет, но, безусловно, нужно хотя бы три недели. Две будет мало, учитывая, что перерыв был большой - два месяца. Понимаю, что все работали, но не в том режиме, в котором бы хотелось. Ни одна индивидуальная тренировка не заменит командную.

- Какие планы на спарринг-партнеров?

- Необходимо провести минимум три игры, а лучше четыре. Плюс одну учебную, или, как мы называем, двусторонку. Предварительно договорились с "Днепром-1", но пока не обсуждали число. Через день-два, когда пройдет видеоконференция, тогда и будет какая-то ясность.

- Сейчас некоторые представители клубов активно обсуждают вопрос, в следующем сезоне оставить формат чемпионата с 12 клубами, хотя Регламент говорит о 14 командах. Ваша точка зрения?

- Безусловно, мы за 14 команд. Но нужно учитывать ситуацию, которая наступит после пандемии. Как команды смогут финансово выйти из тяжелого периода, и это придется учитывать. Если клубы, претендующие на повышение, смогут гарантировать свое существование то, пожалуйста. А если нет? Чтобы потом не приходилось сниматься посреди чемпионата находясь уже в Премьер-лиге. Вот это патовая ситуация. Поэтому, все нужно взвесить, учитывая риски. Разделение на шестерки, которое было, пройденный этап, теперь готовимся к следующему. Может, ничего бы не менялось в жизни команд, если бы не коронавирус. Теперь придется учитывать сложившуюся ситуацию и делать поправки.

- Также есть предложения провести оставшиеся туры в одном городе. Первая шестерка - в Киеве, вторая - во Львове или в Днепре. Но мы услышали позицию "Александрии", которая категорически против.

- Давайте порассуждаем. Все матчи играть в Киеве, и постоянно ездить туда-сюда - это трудно. Мы и "Заря" против. Я понимаю, "Шахтеру" и "Динамо" никуда ехать не надо. "Колос" находится рядом со столицей и "Десне" также недалеко. А играть и находиться такой большой период в Киеве, где не так все спокойно с вирусом - это для нашего клуба накладно. А где тренироваться, проживать? Много вопросов, а ответов пока мало.

- Если это исходит от УАФ, то она должна взять все расходы на себя. Ведь УЕФА выделит 4,3 миллиона евро помощь ассоциации на борьбу с пандемией. Тогда можно и предложить такой вариант командам.

- Один простой экспресс-тест стоит 500 гривен, но он не дает достоверной информации. А основной ПЦР – 4000 тысячи. Это огромные затраты. А делать нужно не только игрокам, но и тренерам, обслуживающему персоналу. Поэтому, надеемся на материальную помощь от футбольной организации. УАФ обязана взять это во внимание, если они хотят собрать шесть команд в одном городе. Думаю, еще есть время, и, может быть, не надо спешить. Есть время закончить чемпионат до начала августа. Понимаю, что нужно дать футболистам отдых до следующего старта чемпионата. Для этого есть люди, сидящие в кабинетах, им и принимать решения. Если сможем повлиять на ситуацию, то сделаем все от нас зависящее, если нет, нужно будет согласиться.