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Рианчо: До пандемии были предложения из Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер намерен вернуться к работе

Рианчо: До пандемии были предложения из Украины
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о том, планирует ли он вернуться к тренерской деятельности.

"Не просто планирую, а очень этого хочу. Теория теорией, а на поле чувствую себя комфортнее. Все-таки моя стихия — живая работа с футболистами. До пандемии были предложения из Украины, но пока что эта ситуация все поставила на паузу.

Хотя любой кризис — время возможностей. И пока есть время, я разработал уникальную методику подготовки игроков, внезапно оставшихся без тренировок в разгар сезона. Эта пауза — вызов всем тренерам. Ведь сейчас будет очень важно не просто подготовить футболистов к возобновлению сезона, но и избежать травм. Характер подготовки отличается от предсезонки. Большой упор — на удаленную работу, на домашние задания. Все индивидуально. Многое зависит от возраста. В общем, довожу методику до ума, думаю, она многим пригодится", — отметил Рианчо.

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В статье: Рауль Рианчо
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Источник:
sport-express.ru

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