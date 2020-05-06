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Скрипник: По доигровке сезона в Киеве Заре никаких предложений не поступало
Пока что никакого официоза не было
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал информацию о том, что "Динамо", "Шахтер", "Колос" и "Десна" предложили провести оставшиеся девять туров УПЛ в "чемпионской группе" в Киеве.
"Пока к таким новостям отношусь, как к слухам. Не более того. Поэтому и комментировать особо нечего, хотя видел, что "Десна" обратилась в УПЛ с официальным письмом с такой идеей.
"Заре" никаких предложений на этот счет не поступало. Будет тема – будем обсуждать. Ясно, что надо доиграть. И мы готовы. Но любые действия вызывают вопросы, на которые у нас пока нет ответов.
Чтобы гипотетически рассуждать о доигровке в Киеве, нужны варианты, нужны решения, которые вынесет УПЛ. Необходимо обсудить все организационные моменты, вплоть до экономической составляющей.
С 11 мая правительство пообещало ослабить карантин. Мы попадаем под условие возможности проводить тренировки на закрытой базе.
Наша база, которую мы делим с "Металлургом", находится на окраине города, поэтому, как только получим официальное уведомление о возможности начать тренировки, мы к ним приступим. Также перед этим планируем провести тестирование футболистов", — отметил Скрипник.
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