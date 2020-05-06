Коркишко: На сборах с Динамо-2 Гармаш в пяти спаррингах получил пять красных карточек

Нападающий "Днепра-1" Дмитрий Коркишко, поделился своим мнением относительно поведения на футбольном поле своего бывшего партнера по "Динамо", а сейчас игрока турецкого "Ризеспора" Дениса Гармаша.

"В молодости, наверное, на одном уровне [в плане поведения на футбольном поле] с Гармашем был. Эмоции, сказывалась неопытность. Потом со временем начал понимать, что это вредит команде и мне.

Гармаш — очень справедливый. Когда видит несправедливость, не может сдерживать себя. Из-за этого карточки, споры. Помню однажды в аэропорту, когда мы проходили паспортный контроль, сказал пару слов на английском. Его увели в отдельную комнату и не хотели выпускать. Хорошо, что администраторы тогда решили вопрос.

На Кипре на сборах с "Динамо-2" у нас были пять товарищеских матчей, и человек в каждом получал красную карточку. Вот последняя игра, завтра улетаем, Гармаш выходит на замену и почти сразу получает желтую, а спустя пару минут – вторую. Смотрю, он идет к судье. Спрашиваю: "Зачем ты к нему идешь?". Он говорит: "Подожди, я поговорю с ним, и он ее [карточку] отменит". О, думаю, давай. Интересно на каком языке ты ему это объяснишь. Не получилось у него.

Сейчас в Турции он играет, там такое поведение опасно. Если Гармаш пару матов выучит и применит, то удаление будет сразу. Арбитры не церемонятся", — рассказал Коркишко.