  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко о возможном сокращении зарплат в Динамо: Пока что никакой конкретики
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко о возможном сокращении зарплат в Динамо: Пока что никакой конкретики

Премьер-лига
(1 голосов)

Зарплата за апрель на карточку еще не пришла

Бойко о возможном сокращении зарплат в Динамо: Пока что никакой конкретики
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о том, что пока что клуб выплачивает игрокам полную зарплату.

"На сегодняшний день никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Какой будет зарплата за апрель, я не знаю. Когда она будет выплачена, я узнаю, будет ли удержана какая-то сумма. Никакой конкретики и 100%-го решения не озвучивалось", – сказал Бойко.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что начиная с апреля, киевский клуб намерен сократить зарплату своим игрокам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...