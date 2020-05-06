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Бойко о возможном сокращении зарплат в Динамо: Пока что никакой конкретики
Зарплата за апрель на карточку еще не пришла
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о том, что пока что клуб выплачивает игрокам полную зарплату.
"На сегодняшний день никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Какой будет зарплата за апрель, я не знаю. Когда она будет выплачена, я узнаю, будет ли удержана какая-то сумма. Никакой конкретики и 100%-го решения не озвучивалось", – сказал Бойко.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что начиная с апреля, киевский клуб намерен сократить зарплату своим игрокам.
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Источник:ТК Футбол
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