Обязательные тесты, матчи без зрителей и празднований голов - УПЛ разрабатывает протокол безопасности

С 11 мая правительство Украины вводит смягчение по некоторым условиям карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Ожидается, что спортивным командам будет разрешено проводить групповые тренировки на закрытых базах.

Параллельно с обсуждением возможных сроков возобновления чемпионата Украины в высшем дивизионе, УПЛ совместно с Украинской ассоциацией футбола, Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА разрабатывают специальный протокол безопасности, без соблюдение которого доиграть оставшиеся девять туров нынешнего чемпионата будет невозможно.

Для возобновления сезона в Украине будут взяты за основу "протоколы безопасности" европейских стран, таких как Германия и Италия, однако адаптированные под местные условия.

Первым и главным пунктом протокола будет проведение оставшихся матчей чемпионата Украины без зрителей.

Кроме того, всем футболистам и персоналу во внесоревновательный период необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты – антисептики, маски и перчатки.

Перед каждым матчем футболисты должны будут пройти тесты на коронавирус. Также клубам будут рекомендовать при выездах на матч использовать три автобуса, а также отель, который будет забронирован только под одну команду, и пользоваться несколькими раздевалками на стадионах, чтобы минимизировать контакты между участниками соревнований.

Меры социальной дистанции необходимо будет соблюдать и на скамейке запасных – игроки и тренерский штаб должны будут находиться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра. Также футболистам будет рекомендовано не праздновать голы совместно.