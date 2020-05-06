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Обязательные тесты, матчи без зрителей и празднований голов - УПЛ разрабатывает протокол безопасности

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть надежда, что чемпионат будет доигран

Обязательные тесты, матчи без зрителей и празднований голов - УПЛ разрабатывает протокол безопасности
Новина українською

С 11 мая правительство Украины вводит смягчение по некоторым условиям карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Ожидается, что спортивным командам будет разрешено проводить групповые тренировки на закрытых базах.

Параллельно с обсуждением возможных сроков возобновления чемпионата Украины в высшем дивизионе, УПЛ совместно с Украинской ассоциацией футбола, Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА разрабатывают специальный протокол безопасности, без соблюдение которого доиграть оставшиеся девять туров нынешнего чемпионата будет невозможно.

Для возобновления сезона в Украине будут взяты за основу "протоколы безопасности" европейских стран, таких как Германия и Италия, однако адаптированные под местные условия.

Первым и главным пунктом протокола будет проведение оставшихся матчей чемпионата Украины без зрителей.

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Кроме того, всем футболистам и персоналу во внесоревновательный период необходимо будет использовать индивидуальные средства защиты – антисептики, маски и перчатки.

Перед каждым матчем футболисты должны будут пройти тесты на коронавирус. Также клубам будут рекомендовать при выездах на матч использовать три автобуса, а также отель, который будет забронирован только под одну команду, и пользоваться несколькими раздевалками на стадионах, чтобы минимизировать контакты между участниками соревнований.

Меры социальной дистанции необходимо будет соблюдать и на скамейке запасных – игроки и тренерский штаб должны будут находиться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра. Также футболистам будет рекомендовано не праздновать голы совместно.

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В статье: коронавирус
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
06.05.2020 в 21:49
Ага, уже себе представил, как в матче Шахтер - Динамо забивший гол игрок молча так тихонько ковыляет к центру поля, праздновать гельзя же
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.05.2020 в 21:41
Про так й антифутбол треба й не повідомляти.
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