Метревели: Конфликта интересов не будет. Доходы лиги – это доходы каждого клуба

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели высказался о возможном конфликте интересов, а также поратовал за расширение Лиги.

- Не будет ли конфликта интересов на этой должности, учитывая, что вы работаете экспертом на телеканале "Футбол", который принадлежит Ринату Ахметову – президенту и собственнику ФК "Шахтер"?

- А какой конфликт интересов может быть? Если клубы проголосуют за мою программу и доверят ее реализацию, то, естественно, придется сконцентрироваться только на решении этих задач. Доходы лиги – это доходы каждого клуба, а не только того, который меня выдвинул на пост президента.

Читайте также Дикий: Шахтер выдвинул Михаила Метревели на пост президента УПЛ

- Какая Ваша позиция касательно расширения УПЛ? Если не следует переходить на 14 команд, то почему?

- Однозначно я за расширение лиги сначала до 14-ти, а затем до 16 клубов. Но важно, чтобы будущие участники УПЛ соответствовали всем требованиям лицензирования, финансового fair-play, имели качественную инфраструктуру. С точки зрения формата 14 клубов – это сложное переходное решение. И здесь необходимо искать варианты как увеличить количество матчевых дней до 30-32, с сохранением равных возможностей проведения матчей для клубов в интересах болельщиков.